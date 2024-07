Mit unseren Investitionen besitzen wir eine Lenkungsfunktion, denen die Konzerne ab einem bestimmten Volumen folgen. Vielfach steigt aber auch der politische Druck, bestimmte Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten. Somit versuchen immer mehr Unternehmen, die sogenannten ESG-Kriterien zu erfüllen. Sie stehen für Environmental, Social und Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und gewinnen auch in der Investmentwelt zunehmend an Bedeutung.

Die meisten Menschen investieren weiterhin nicht in ETFs oder aktive Aktienfonds. Im vergangenen Jahr (2023) waren es etwa 12,32 Millionen Anleger , sodass ihr Bevölkerungsanteil in Deutschland bei etwa 14,54 Prozent liegt. Langfristig ist die Tendenz jedoch steigend. Immer mehr Menschen ist es allerdings wichtig, nicht nur eine gute Rendite zu erzielen, sondern auch nachhaltig anzulegen. Rüstungs-, Erdöl-, Tabak-, Atom- und fossile Energien oder Glücksspielanbieter kommen für sie und die Mehrheit der Investoren deshalb nicht mehr infrage.

ESG-Fonds fließen derzeit nicht nur in absoluten Zahlen immer mehr Gelder zu, sondern erhöhen auch kontinuierlich ihren Marktanteil. Nach Angaben von Statista lag das verwaltete Volumen 2023 in Deutschland bereits bei 262,3 Milliarden Euro.

Anleger, die sich nicht allein auf ein ESG-Siegel verlassen wollen, können auch selbstständig die Beteiligungen ihrer Fonds prüfen, die meist in den Halb- und Jahresberichten vollständig aufgeführt sind.

Folgende Indexfonds berücksichtigen bei der Investmentauswahl ESG-Kriterien.

1. Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Der Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF wurde im April 2018 aufgelegt und investiert physisch in etwa 663 Unternehmen aus dem MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index, dessen Basis der MSCI World Index bildet. Ersterer enthält Werte, die ein hohes ESG-Rating besitzen und geringe CO2-Emissionen verursachen.

Den Hauptbestandteil bilden hier mit 69,2 Prozent derzeit amerikanische Unternehmen. Der ETF verwaltet etwa 6.498 Millionen Euro (16.07.2024), thesauriert seine Erträge und besitzt eine Gesamtkostenquote von jährlich nur 0,20 Prozent.

2. iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF

Wer sein Depot um europäische Aktien erweitern möchte, könnte den iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF ergänzen. Er investiert aktuell in 388 Unternehmen des MSCI Europe ESG Enhanced Focus Index, dessen Bestandteile nach ESG-Kriterien gewichtet sind und möglichst wenig fossile Emissionen verursachen.

Der ETF schüttet im Juni und Dezember seine Erträge aus, wobei die aktuelle Ausschüttungsrendite bei 2,79 Prozent liegt. Das Fondsvolumen beträgt 3.864 Millionen Euro (16.07.2024), während die jährlichen Kosten nur 0,12 Prozent betragen.

3. iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF

Der iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF könnte ein nachhaltiges Aktiendepot abrunden. Er deckt weitere wichtige Regionen der Welt wie Asien ab und investiert in etwa 2.412 Unternehmen aus den Schwellenländern, bei denen keine Verbindung zu den oben aufgeführten Branchen (Rüstung, Tabak, usw.) besteht.

Der ETF verwaltet 2.970 Millionen Euro (16.07.2024), thesauriert seine Erträge und kostet jährlich 0,18 Prozent des investierten Betrages. Anleger, die Ausschüttungen bevorzugen, können auf eine zweite ETF-Variante zurückgreifen.

Neben diesen Indexanlagen stehen folgende, aktiv gemanagte Aktienfonds zur Verfügung. Sie alle vereint neben einem hohen ESG-Rating bisher auch eine gute Entwicklung.

4. Pictet - Global Environmental Opportunities

Der Pictet - Global Environmental Opportunities wurde im September 2010 aufgelegt und wird von Morningstar sowohl in der ESG- als auch der Rendite-Risiko-Bewertung mit fünf von fünf Sternen ausgezeichnet. Der Hauptanlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die entlang der ökologischen Wertschöpfungskette aktiv sind.

Das Fondsmanagement investiert weltweit und kombiniert bei der Auswahl Markt- und Fundamentalanalysen. Der Aktienfonds thesauriert seine Erträge und verwaltet bereits 7,68 Milliarden Euro (16.07.2024).

5. Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth

Ein zweiter aktiver Aktienfonds, der sowohl in der Nachhaltigkeits- als auch in der Rendite-Risiko-Bewertung sehr gut abschneidet, ist der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth. Er wurde im November 2010 in Luxemburg aufgelegt und investiert weltweit in Unternehmen, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Er achtet gleichzeitig auf Qualitätsaspekte, die eine positive Fondsentwicklung fördern. Der Aktienfonds verwaltet derzeit 6,51 Milliarden US-Dollar (16.07.2024) und thesauriert seine Erträge.

6. LBBW Global Warming

Ein dritter weltweit anlegender aktiver Aktienfonds, der nachhaltig und erfolgreich investiert, ist der LBBW Global Warming. Er wurde im Januar 2007 in Deutschland aufgelegt und meidet Unternehmen, die maßgeblich zur globalen Erderwärmung beitragen. Sie müssen zudem bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Gleichzeitig zeichnet ihn Morningstar mit fünf von fünf möglichen Sternen aus. Der LBBW Global Warming verwaltet aktuell 1,95 Milliarden Euro (16.07.2024) und schüttet seine Erträge aus.

Fazit nachhaltige ESG-Fonds

Bei einer großen Auswahl an verschiedenen ETFs und aktiven Fonds kann heute jeder Anleger sein Depot individuell nach seinen eigenen Werten und Bedürfnissen zusammenstellen. Wie die Beispiele zeigen, müssen sie auch bei einem Kauf besonders nachhaltiger Fonds nicht auf eine ansprechende Rendite verzichten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte