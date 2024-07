Entwicklung der Indizes

Frankfurt am Main, [Datum] – Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.517,99 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,25%. Auch der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, liegt mit 25.568,61 Punkten um 0,35% im Minus. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, konnte hingegen zulegen und steht bei 14.612,18 Punkten, was einem Plus von 0,43% entspricht. Der TecDAX, der Technologieunternehmen abbildet, notiert bei 3.376,65 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,05%. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine positive Entwicklung. Der Dow Jones Industrial Average steht aktuell bei 40.702,72 Punkten und verzeichnet ein kräftiges Plus von 1,25%. Auch der S&P 500 konnte zulegen und steht bei 5.647,00 Punkten, was einem Anstieg von 0,28% entspricht. Während die deutschen Indizes überwiegend Verluste hinnehmen mussten, zeigen die US-amerikanischen Märkte eine stärkere Performance und setzen ihren Aufwärtstrend fort.Besonders der Dow Jones sticht mit einem deutlichen Plus hervor, während der SDAX als einziger deutscher Index im positiven Bereich notiert.Die Topwerte im DAX waren die Commerzbank mit einem Anstieg von 3.33%, gefolgt von Fresenius mit 2.43% und Merck mit 1.61%. Auf der anderen Seite verzeichneten die Münchener Rück einen Rückgang von -1.66%, gefolgt von Hannover Rueck mit -2.30% und Porsche AG mit -4.67%.Im MDAX konnten AIXTRON mit einem Anstieg von 3.82%, Gerresheimer mit 2.18% und TUI mit 1.88% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Aurubis mit -2.50%, Carl Zeiss Meditec mit -3.65% und Hugo Boss mit -8.12%.Eckert & Ziegler führten die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 12.19%, gefolgt von SAF-HOLLAND mit 4.07% und Elmos Semiconductor mit 3.28%. Die Flopwerte waren Heidelberger Druckmaschinen mit -3.08%, Salzgitter mit -4.48% und BayWa mit -9.48%.Die Topwerte im TecDAX waren Eckert & Ziegler mit einem Anstieg von 12.19%, gefolgt von AIXTRON mit 3.82% und Elmos Semiconductor mit 3.28%. Die Flopwerte waren HENSOLDT mit -2.39%, SMA Solar Technology mit -2.65% und Carl Zeiss Meditec mit -3.65%.Im Dow Jones konnten Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 5.38%, Caterpillar mit 4.02% und Boeing mit 2.65% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Chevron Corporation mit -0.44%, Intel mit -0.77% und Microsoft mit -1.13%.Die Topwerte im S&P 500 waren Match Group mit einem Anstieg von 8.68%, Molina Healthcare mit 5.97% und PulteGroup mit 5.59%. Die Flopwerte waren Constellation Energy mit -2.35%, Advanced Micro Devices mit -2.49% und Ameriprise Financial mit -3.11%.