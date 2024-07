Trump und Zinsen: Endet Dominanz von Nvidia & Co?

Auch heute geht die massive Rotation an der Wall Street weiter: in Erwartung sinkender Zinsen und einem Wahlsieg von Donald Trump werden vor allem US-Nebenwerte (Russell 2000, dabei vor allem US-Regionalbanken) gekauft, von denen man meint, dass sie von sinkenden Zinsen besonders profitieren werden. Inzwischen bepreisen die Fed Fund Futures die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank bei der Sitzung am 18.September die Zinsen senken wird, mit sage und schreibe 100%! Also schichtet die Wall Street um - die Superstars der verganenen Monate, Tech-Aktien wie Nvidia, werden verkauft, US-Nebenwerte gekauft. Da praktisch alle aber dick in Nvidia und Co investiert sind, könnte es zu einem Markt-Unfall kommen. Heute vermeintlich bessere US-Einzelhandelsumsätze - aber diese wurden durch "saisonale Anpassungen" stark aufgehübscht..

Hinweise aus Video: