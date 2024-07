Der Sportartikelhersteller erwartet nun einen Betriebsgewinn von rund 1 Milliarde Euro, was deutlich über den früheren Schätzungen von 700 Millionen Euro liegt. Im zweiten Quartal stiegen die Umsätze um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 5,82 Milliarden Euro, während der Betriebsgewinn auf 346 Millionen Euro sprang, von 176 Millionen Euro im Vorjahr. Auch diese Zahlen lagen klar über den Erwartungen. Zurückzuführen sind die Erfolge unter anderem auf geringere Rabatte, niedrigere Beschaffungskosten und eine verbesserte Produktkategorie-Mischung.

Adidas hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal die Jahresprognose für den Gewinn zum zweiten Mal in nur drei Monaten angehoben. Diese positive Entwicklung spiegelt die hohe Nachfrage nach klassischen Sneakern wie dem Samba und einen erfolgreichen Abbau der Yeezy-Bestände wider, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mit.

Trotz der erfolgreichen Veräußerung von Yeezy-Produkten, die etwa 50 Millionen Euro zum Betriebsergebnis beitrugen, bleibt die vollständige Verwertung der verbleibenden Bestände eine Herausforderung. Adidas plant, den Restbestand im Jahr 2024 "zum Selbstkostenpreis" zu verkaufen, was bedeutet, dass keine weiteren Gewinne aus diesen Verkäufen erwartet werden.

Der Aktienkurs von Adidas schnellte am Dienstag im nachbörslichen Handel bei Tradegate 2,9 Prozent hoch. Im regulären Handel haben die Titel seit Jahresbeginn bereits 25,5 Prozent gewonnen. Damit hebt sich Adidas deutlich vom großen Konkurrenten Nike ab, der vor drei Wochen mit einer düsteren Prognose geschockt hatte und dessen Kurs in diesem Jahr bereits knapp 32 Prozent eingebüßt hat.

Während die Kerngeschäfte von Adidas Erholung zeigen, wird die Profitabilität weiterhin durch ungünstige Währungseffekte belastet, die sowohl den Umsatz als auch die Bruttomarge beeinträchtigen. Trotz dieser Herausforderungen bestätigt der deutliche Anstieg der Betriebsergebnisse und die erhöhte Umsatzprognose das Vertrauen des Managements in die Geschäftsstrategie und die Resilienz des Unternehmens.

Die vollständigen Ergebnisse des zweiten Quartals werden am 31. Juli veröffentlicht, was Investoren und Analysten weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die strategische Ausrichtung des Sportartikelherstellers geben wird. Mit dieser positiven Entwicklung positioniert sich Adidas stark im Wettbewerb mit Branchenführern wie Nike, insbesondere nach einem turbulenten Jahr 2023, das von der Trennung von Kanye West und einem Jahresverlust geprägt war.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion