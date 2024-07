Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal 2024 einen Umsatz von 6,2 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Nettoertrag belief sich auf 1,6 Milliarden Euro, was ebenfalls über den Prognosen liegt.

Der starke Auftragseingang von 5,57 Milliarden Euro, der um 54 Prozent über dem Vorquartal liegt, zeugt von der anhaltenden Nachfrage nach ASMLs fortschrittlichsten EUV-Produktlinien, die insbesondere für die Herstellung von KI- und Smartphone-Chips unerlässlich sind. Dies unterstreicht die zentrale Rolle, die ASML in der globalen Halbleiterindustrie spielt, insbesondere in Zeiten, in denen Künstliche Intelligenz die Branchenerholung anführt.

Für das dritte Quartal stellt ASML lediglich einen Umsatz zwischen 6,7 und 7,3 Milliarden Euro in Aussicht, klar unter den Prognosen von knapp 7,5 Milliarden Euro. Zudem soll die Bruttomarge von aktuell 51,5 Prozent auf 50 bis 51 Prozent sinken, was ebenfalls die Erwartungen enttäuschte. Im Gesamtjahr 2024 erwartet ASML eine Stabilisierung des Umsatzes auf dem Niveau von 2023 mit einer leicht schwächeren Bruttomarge.

Der Aktienkurs der Niederländer sackt vorbörslich bei Tradegate um 3,4 Prozent ab. Seit Jahresbeginn haben die Titel im Zuge der KI-Rallye mehr als 47 Prozent gewonnen.

Trotz der Herausforderungen, die durch die neuen US-Exportbeschränkungen entstanden sind, die ASML daran hindern, seine fortschrittlichste Technologie nach China zu verkaufen, hat das Unternehmen bemerkenswerte Resilienz gezeigt. China bleibt ein bedeutender Markt für ASML, und das Unternehmen hat Anpassungen vorgenommen, um weiterhin ältere, jedoch nicht beschränkte Technologien dorthin zu liefern.

Die Führungskräfte sind optimistisch, dass 2025 ein starkes Wachstumsjahr wird, was durch die anhaltende Nachfrage nach hochentwickelten Halbleitertechnologien und die strategischen Investitionen in KI-getriebene Innovationen unterstützt wird.

Fazit

ASMLs Fähigkeit, hohe Bruttomargen zu erzielen und gleichzeitig den Absatz in Schlüsselmärkten zu steigern, zeigt, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von langfristigen Branchentrends zu profitieren. Der anhaltende Erfolg von ASML, trotz des Drucks durch geopolitische Spannungen und Wettbewerbsfaktoren, bestätigt seine Position als unverzichtbarer Akteur in der Lieferkette der globalen Technologieindustrie. Allerdings ist in der Aktie ein Großteil dieser Erwartungen bereits eingepreist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion