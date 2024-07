Jumia Technologies debütierte im April 2019 an der New York Stock Exchange und beendete damals den ersten Handelstag mit einem Kursanstieg von mehr als 75 Prozent. Die Aktie ist jedoch von hoher Volatilität geprägt. Im Oktober 2023 notierte die Aktie bei unter drei US-Dollar – was einem Rückgang von 95 Prozent gegenüber dem Allzeithoch von 62 US-Dollar im Jahr 2021 entspricht. Seit Jahresbeginn haben die Titel allerdings wieder mehr als 280 Prozent an Wert dazugewinnen können.

Jumia, oft als "Amazon von Afrika" bezeichnet, betreibt eine E-Commerce-Plattform in 10 afrikanischen Ländern, darunter Ägypten, Ghana, Nigeria und Kenia. "Dies ist bei weitem die Idee, von der ich am meisten begeistert bin. Ich denke, es ist die beste Idee, die ich in meiner gesamten Karriere gefunden habe“, sagt Josh Koren, Chief Investment Officer von Musketeer Capital, gegenüber CNBC. Der Hedgefondsmanager fügte hinzu, dass die Aktie die "bei weitem größte" Position in seinem Fonds ist.

Fondsmanager Koren verwies auf die jüngsten Quartalsergebnisse von Jumia als Beweis für das Potenzial des Unternehmens. Jumia meldete, dass es seine Verluste drastisch reduziert hat, wobei der Cashflow aus dem operativen Geschäft zum ersten Mal positiv wurde.

"In diesem Stadium des Lebenszyklus des Unternehmens erwartet man, dass es Geld ausgibt und verliert. Das Gegenteil ist der Fall“, so Koren. Und weiter: "Die Barmittelverwendung wird in Zukunft viel besser werden, und die Margen sind gestiegen."

Der Hedgefondsmanager ist der Ansicht, dass Jumia mit einer Marktkapitalisierung von knapp über einer Milliarde US-Dollar angesichts seines Wachstumspotenzials und seiner strategischen Position auf dem afrikanischen Markt bei weitem unterbewertet ist.

"Dieses Unternehmen ist im Moment nur 1,2 Milliarden US-Dollar wert. Das ist wahnsinnig für das, was es ist", so Koren. Er geht davon aus, dass Jumia innerhalb von zwei bis drei Jahren eine Bewertung von zehn Milliarden US-Dollar erreichen könnte und in zehn Jahren sogar bis zu 50 Milliarden US-Dollar.

"Es gibt keinen Grund, warum dies nicht ein Unternehmen mit einem Wert von 30 bis 50 Milliarden US-Dollar sein sollte, denn in jedem anderen Land der Welt liegt die Marktkapitalisierung des E-Commerce bei mindestens 50 bis 60 Milliarden US-Dollar, wenn nicht sogar darüber. Die USA haben ein Unternehmen mit einer Billion [US-Dollar Marktkapitalisierung im E-Commerce]. China hat Hunderte von Milliarden. Südostasien hat sogar 100 Milliarden. Africa has zero."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion