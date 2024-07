Erst in den vergangenen Tagen platzte auch hier der Knoten. Vor allem die Aussicht auf die wahrscheinlich ab September beginnenden Leitzinssenkungen der Fed beflügelten die Wetten auf vom Markt bislang vernachlässigte Werte.

In nur wenigen Tagen gelang dem Dow Jones so ein Plus von fast 5 Prozent. Am Dienstag zündete der US-Leitindex nach einem Ausbruch über die Marke von 40.000 Punkten die nächste Rallyestufe und wurde dabei vor allem von überraschend guten Quartalszahlen des Krankenversicherers UnitedHealth angeschoben.

Nebenwerte mit explosiver Rallye

Ein wahres Kursfeuerwerk brannten in den zurückliegenden Handelstagen vor allem Small-Cap-Werte ab. Die profitieren von sinkenden Zinsen überdurchschnittlich stark. Der Nebenwerteindex Russell 2000 explodierte geradezu und legte in nur einer Woche knapp 11 Prozent zu.

Inzwischen sind aber beide Indizes stark überkauft, Anleger sollten daher zunehmend vorsichtig agieren und sich auf eine Gegenbewegung einstellen.

Nebenwerteindex schießt über das Ziel hinaus

Zum starken Anstieg des Russell 2000 hat der Sprung über die 50-Tage-Linie sowie der Ausbruch über 2.100 Punkte beigetragen. Inzwischen ist der Nebenwerteindex aber deutlich überkauft. Die sichtbarsten Zeichen hierfür sind der Relative-Stärke-Index, der auf Tagesbasis bei 85 Zählern liegt, sowie die enorme Ausdehnung der Bollinger Bänder.

Kurse außerhalb der Bollinger-Range sind ein extremes Warnsignal, denen in aller Regel Korrekturen bis mindestens zur Mittellinie folgen. Die liegt im Russell 2000 aktuell bei etwa 2.080 Punkten. Das deutet daraufhin, dass der Index seinen jüngsten Ausbruch noch einmal testen wird. Das kurzfristige Abwärtspotenzial beträgt somit rund 8 Prozent.

Quelle: TradingView.com

Massive Warnsignale auch im Dow-Jones-Index

Auch im Dow Jones sind Anleger über das Ziel hinausgeschossen. Wie der Nebenwerteindex notiert der US-Leitindex außerhalb der Bollinger-Range. Zuletzt war das Ende März der Fall, vier Wochen später stand der Index 5,6 Prozent tiefer und erreichte das untere Bollinger Band. Auch hier liegt also erhebliches Potenzial zur Unterseite vor.

Der RSI beträgt auf Tagesbasis 81,5 Zähler, das liegt ebenfalls im überkauften Bereich. Vergleichbar stark war der Dow Jones im Dezember mit einem RSI-Wert von fast 87. Das zeigt, dass die enorme Ausdehnung der Rallye noch etwas mehr Platz haben könnte.

Das Chance-Risiko-Verhältnis ist auf der Long-Seite aber nicht mehr attraktiv genug, um auf diesen Niveaus noch einen Einstieg zu rechtfertigen.

Fazit: Bestätigung abwarten, dann short gehen!

Anleger, die im Russell 2000 sowie im Dow-Jones-Index auf eine Bewegung zur Unterseite wetten möchten, sollten die Bestätigung eines möglichen Hochs abwarten. Ein charttechnisches Signal hierfür könnte im Tages- oder Wochenchart ein Shooting Star oder ein Gravestone Doji sein.

Ein antizyklisches Signal für einen Short-Einstieg läge hingegen vor, wenn sich der Dow Jones und der Nebenwerteindex noch einige weitere Tage außerhalb der Bollinger-Rande oder an deren oberen Ende aufhalten.

Long-Einstiege sind aktuell jedenfalls nicht zu empfehlen. Dafür sind beide Indizes nachweislich zu stark überkauft. Anleger, die vor Short-Wetten zurückschrecken, sollten daher entweder eine abwartende Haltung einnehmen oder sich anderweitig umschauen. Ein aktuelles Kaufsignal hat beispielsweise die Krypto-Währung Solana geliefert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion