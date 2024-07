Der Russell-2000-Index ist am Dienstag um 3,5 Prozent gestiegen, nachdem Small Caps große Gewinne verbuchen konnten. Nach Angaben von Dow Jones Market Data hat der Russell 2000 den Nasdaq Composite und den S&P 500 in den letzten fünf Handelstagen in einem Maße übertroffen, wie es seit dem Jahr 2000 nicht mehr der Fall war.

Zu den größten Gewinnern im Russell 2000 Index in den letzten fünf Handelstagen gehört laut FactSet-Daten Pacific Biosciences. Auf einer Roadshow in Frankfurt im April dieses Jahres nannte die Fondsmanagerin und CEO von Ark Invest, Cathie Wood, diese Aktie als das am meisten unterschätzte Unternehmen in den Fonds von Ark Invest.

Am Dienstag haussierten die Titel um 34,26 Prozent. Auf Fünftagessicht summiert sich das Kursplus auf über 66 Prozent. Das Gensequenzierungsunternehmen hatte am späten Montag eine Pressemitteilung herausgegeben hatte, in der es ankündigte, seine Earnings für das zweite Quartal am 7. August nach US-Börsenschluss bekannt zu geben.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!

Wie die Handelsaktivitäten von Ark Invest zeigen, hat Cathie Wood allein in dieser Woche insgesamt 98.190 Aktien von Pacific Biosciences erworben, was ebenfalls zum Kursanstieg beigetragen haben dürfte. Die Titel haben seit Jahresbeginn knapp 78 Prozent an Wert verloren, was laut Wood vor allem auf die hohen Zinssätze zurückzuführen sei. Der Konsens der Analysten lautet Aufstocken und impliziert laut MarketScreener ein Kurspotenzial von über 95 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion