Fossile Energie wird bleiben! Die Energiewende geht für Europa nach hinten los! BP, Shell, Trillion Energy, Nel ASA und Plug Power

Wirtschafts- und Umweltminister Habeck möchte neue Gaswerke bauen. In Deutschland zeichnet sich damit ein bedeutender Schritt in Richtung zukunftsfähiger Energieversorgung ab, fern ab von Klima-Träumereien. Die Bundesregierung hat nach intensiven Verhandlungen einen Plan für den Bau von Gaskraftwerken verabschiedet, die anfänglich mit Erdgas und später mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Der Zusatz Wasserstoff musste natürlich platziert werden, um die neuerliche Zuwendung zu fossiler Energie überhaupt rechtfertigen zu können. Egal wie man es dreht, die Bundesregierung hat sich in ihrer Klimawende-Strategie arg verkalkuliert. Denn mit dem Abschalten der letzten Reaktoren ist die Netzstabilität verloren gegangen. Seit Mitte 2023 gab es in Deutschland über 2.500 regionale Stromausfälle zwischen 30 Sekunden und 45 Minuten Länge. Das sollte uns zu denken geben. Nun ist es an der Zeit, eine erfolgreiche Doppel-Strategie zu implementieren, die da lautet: Fossile Energie als Grundlastfaktor, grüne Energie als theoretische Zielgröße, wenn es das Wetter zulässt. Wir richten den Blick auf eine Branche, die seit 150 Jahren boomt.

Energiewende mit einer Rückwärtsrolle – Der Boom der fossilen Brennstoffe

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat in ihrem Jahres-Bericht 2023 wenig gute Nachrichten präsentieren können. Zwar haben einige der unmittelbaren Belastungen durch die globale Energiekrise seit 2020 nachgelassen, aber die Energiemärkte, die Geopolitik und die Weltwirtschaft sind instabil und das Risiko weiterer Störungen ist ständig präsent. Die Preise für fossile Brennstoffe sind gegenüber ihren Höchstständen von 2022 leicht gesunken, dennoch bleiben die Märkte auch wegen neuer Konfliktherde wie z.B. Nahost weiterhin angespannt und volatil. Die anhaltenden Kämpfe in der Ukraine, mehr als zwei Jahre nach dem Einmarsch Russlands, werden nun von dem Risiko eines langwierigen Konflikts im Nahen Osten begleitet. Die makroökonomische Stimmung ist zwar nicht schlecht, sie wird jedoch belastet durch eine hartnäckige Inflation, höhere Finanzierungskosten und einem hohen Schuldenstand der Industriestaaten.

Die mittlere globale Oberflächentemperatur liegt heute bereits um 1,2 °C über dem vorindustriellen Niveau, was zu Hitzewellen und anderen extremen Wetterereignissen führt, und auch die Treibhausgasemissionen haben ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Der Energiesektor ist die Hauptursache für die verschmutzte Luft, die mehr als 90 % der Weltbevölkerung einatmen muss und die zu mehr als 6 Millionen frühzeitigen Todesfällen pro Jahr führt. Die positiven Trends bei der Verbesserung des Zugangs zu Elektrizität und sauberem Kochen haben sich in einigen Ländern verlangsamt oder sogar umgekehrt. Wegen der Energieknappheit geraten auch in Europa die Klimaziele unter Druck. Niemand möchte Stromausfälle oder eine kalte Wohnung im Winter. Auch wegen der Abschaltung der Kernreaktoren macht die Energiewende derzeit eine Rolle rückwärts. Der angebliche Saubermann Deutschland, muss viel fossile Energie zu horrenden Preisen importieren und stopft vorhandene Versorgungslücken mit benachbartem Atomstrom. So funktioniert die Schaufensterpolitik Berliner Machart.