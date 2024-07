Der Lübecker Finanzdienstleister Hypoport kann sich deutlich von der trüben Stimmung in der Branche absetzen und hat einen deutlichen Anstieg in der Immobilienfinanzierung verzeichnet. Angetrieben wurde das Wachstum nicht zuletzt durch sinkende Zinsen und steigende Immobilienpreise, teilte Hypoport am frühen Mittwoch mit. Der Kurs des Unternehmens, der seit Jahresbeginn mehr als 85 Prozent zugelegt hat, setzte seine Rally fort.

Im zweiten Quartal 2024 stieg das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen um beeindruckende 28 Prozent auf 16,09 Milliarden Euro. Für das erste Halbjahr meldet das Unternehmen eine Zunahme um 22 Prozent auf insgesamt 31,22 Milliarden Euro. Zu Hypoport zählen zählen auch Plattformen wie Dr. Klein und Vergleich.de.