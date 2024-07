Sommerzeit - Die Ruhe vor dem Sturm?

Jetzt in der Sommerzeit genießen viele ihren Urlaub, Ruhe und Entspannung. Aber beginnen danach die Herbststürme an den Börsen? Immerhin stehen pikante Ereignisse an. Zunächst die ewige Frage, wann, wie viel und ob die Fed auf den Zinssenkungspfad einschwenkt. Und so mancher sorgenvolle Anlegerblick fällt auf die US-Präsidentenwahl und die schwierigen politischen Verhältnisse in Europa, u.a. in Frankreich.

Sind die Finanzmärkte zu zinsoptimistisch?

Nach den letzten entspannten Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt preisen sie bis zu drei Zinssenkungen bis Jahresende ein.