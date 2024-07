Mit einem Rückgang der Einnahmen meldet Nel ein schwaches Quartalsergebnis. Der Umsatz des fortgeführten Geschäfts fiel im zweiten Quartal 2024 auf 332 Millionen Norwegische Kronen (rund 28,2 Millionen Euro), was einem Rückgang von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. „Der Rückgang ist hauptsächlich auf die reduzierte Auslieferung von alkalischen Elektrolyseanlagen zurückzuführen“, erläutert das Unternehmen in einer Pressemitteilung

Der Verlust pro Aktie lag bei 0,03 NOK, gegenüber 0,072 NOK, die erwartet wurden und einem Ergebnis pro Aktie von 0,2 NOK im Vorjahr. Das EBITDA, also das Ergebnis ohne Berücksichtigung von Zinseffekten, Steuern und Abschreibungen, ist von minus 69 Millionen NOK im Vorjahr auf nun minus 79 Millionen NOK gestiegen. Der Nettoverlust verringerte sich jedoch auf minus 118 Millionen NOK gegenüber minus 228 Millionen NOK im Vorjahresquartal, was hauptsächlich auf eine Fair-Value-Anpassung bei den Beteiligungen an Everfuel zurückzuführen ist, so Nel. Ohne Berücksichtigung dieses Faktors hat sich der Verlust im Quartal nahezu verdoppelt.