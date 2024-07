Die im MDAX-Index gelistete Aktie des Modekonzerns Hugo Boss (ISIN: DE000A1PHFF7) befindet sich bereits seit einem Jahr stark unter Druck. Wurde die Aktie noch am 20.7.23 bei 74,50 Euro gehandelt, so war sie am 16.7.24 um 52 Prozent billiger mit 36,08 Euro zu bekommen. Zuletzt belasteten schlechte Quartalszahlen und ein reduzierter Ausblick den Aktienkurs.

Dennoch bekräftigten Experten nach den schwachen Zahlen mit Kurszielen von bis zu 85 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Hugo Boss-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Gewinn erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 41 Euro erholen kann, wo sie zuletzt am 15.7.24 gehandelt wurde.