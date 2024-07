Goliath Resources - Neues Zwölfmonatshoch weit über 1 US-Dollar erreicht

Der positive Ausblick zum kanadischen Edelmetallexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) im Chartcheck vom Mai hat sich in der Zwischenzeit bestätigt. Der Aktienkurs bewegte sich weiter oberhalb beider Durchschnittslinien und der blauen Aufwärtstrendlinie nach oben und erreichte kürzlich mit deutlich erhöhten Umsätzen das neue Zwölfmonatshoch bei 1,18 USD.

Beide Durchschnittslinien setzen ihre im Januar begonnene Aufwärtsbewegung fort und auch das mittelfristige charttechnische Kaufsignal (100er kreuzt 200er aufwärts) vom Oktober 2023 ist weiterhin gültig. Das ist eindeutig klar positiv zu bewerten.

Der MACD Indikator generierte in den ersten Julitagen (nach dem Kaufsignal vom Mai) in der aktuellen Aufwärtswelle ein erneutes charttechnisches Kaufsignal (die blaue Linie kreuzt die rote Linie aufwärts und entfernt sich weiterhin von dieser). Die Wende nach oben zeigt auch der komplexere DMI (beginnend in etwa zum selben Zeitpunkt wie beim MACD) an: die rote Linie fällt und es gelang der grünen Linie, über die rote anzusteigen – aktuell sehr massiv. Zudem bewegt sich die blaue Linie steil nach oben und verweist auf eine zunehmende Trendstärke – Momentan wurde hier sogar ein Zehnmonatshoch erreicht (Stern).

Ebenfalls wieder im positiven Terrain oberhalb der 100 notiert der Trendbestätiger, dessen Richtung weiter nach oben zeigt. Während der Konsolidierungswelle im Juni floß letztlich Kapital aus der Aktie ab – so meldet es der Chaikin Money Flow durch das Absinken der Ausdehnung bis deutlich in den roten Bereich. Seit Anfang Juli steigen die Tiefpunkte wieder an und durch die Umsatzpeaks der letzten beiden Tage sprang der Indikator fast schon zurück auf die neutrale Mitte und dürfte sehr bald wieder auf Grün schalten (Kapitalzufluss nach seiner Berechnungsweise anzeigend). Kurzfristig bremsend könnte nun der Overbought/ Oversold Indikator wirken, der wie Anfang Mai mit über 2,0 die Schwelle zur Bewertung als überkauft erreicht hat.

Quelle: Comdirect

