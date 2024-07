Das Modeunternehmen legte schwache Eckdaten vor für das zweite Quartal. Die Analysten hatten mehr erwartet. Besonders in China laufen die Geschäfte nicht so wie erhofft. Schwache Zahlen oder Prognosen, die unerwartet schwach ausfallen, lieferte der Uhrenhersteller Swatch oder die britische Modemarke Burberry. Im zweiten Quartal schrumpfte der Umsatz von Hugo Boss um 1% auf rund 1 Milliarde.

Als Grund nennt der Vorstand herausfordernde makroökonomische und geopolitische Bedingungen, die das globale Konsumklima belasten. Der operative Gewinn (Ebit) brach sogar im zweiten Quartal um 42% auf 70 Millionen ein. Vor diesem Hintergrund schraubt das Unternehmen die Jahresprognose nach unten. Der Konzernumsatz soll nunmehr in einer Range zwischen plus 1 und plus 4% steigen auf einen Betrag von rund 4,02 Milliarden Euro bis 4,35 Milliarden (bisherige Prognose: 4,3 bis 4,45 Milliarden).

Gleichzeitig wird der operative Gewinn (Ebit) in einer Bandbreite von minus 15% bis plus 5% auf rund minus 350 bis 430 Millionen Euro erwartet (bislang wurde ein Anstieg des Ebits in einer Spanne von 5 bis 15% auf rund 430 Millionen bis 475 Millionen). Daniel Grieder, der Boss von Boss, möchte in der zweiten Jahreshälfte zu profitablem Wachstum zurückkehren. Ziel sind „deutliche Wertsteigerungen für unsere Aktionäre“. Hugo Boss leidet unter dem schwachen Konsumklima in wichtigen Ländern wie China. Die Strategie ist es, zu einem profitablen Wachstumskurs zurückzukehren. Die Bewertung der Aktie ist günstig mit 2,7 Milliarden Euro Börsenwert, einem KGV von lediglich 10 und einer Dividendenrendite von 3,5%.