Das am Mittwochmittag vorgelegte Quartalsergebnis des Dividendenkönigs – Johnson & Johnson – kommt inzwischen auf mehr als 50 Jahre ununterbrochener Dividendenerhöhungen, weiß mit Blick auf die Erwartungen der Analysten durchaus zu überzeugen. Nur Anleger wollen noch nicht so recht anbeißen.

Neue Präparate überzeugen, Medizingeräte eher enttäuschend

Mit einem Erlös von 22,4 Milliarden US-Dollar verzeichnete das Unternehmen gegenüber dem Vorjahresquartal ein Wachstum von 4,3 Prozent. Die Marktprognose wurde somit um 60 Millionen US-Dollar übertroffen.

Während sich die Umsätze im Geschäft mit Medizingeräten enttäuschend entwickelten und ein Umsatzwachstum von nur 2,2 Prozent lieferten, entwickelte sich die Medikamentensparte mit einem Plus von 8,8 Prozent (exklusive COVID19-Impfstoffen) hervorragend.

Gefragt waren vor allem neuere Präparate, wie Daratumumbab, Erleada und Tremfya. Das Unterstreicht die Forschungsstärke des Unternehmens im Bereich Onkologie und Immunologie.

Nettoertrag unter dem Vorjahresniveau

Der Gewinn fiel mit 2,82 US-Dollar je Anteilsschein um 12 Cent höher aus als Analysten erwartet hatten. Im selben Quartal des Vorjahres hatte Johnson & Johnson einen Ertrag von 2,80 US-Dollar pro Aktie erzielt, konnte sich also geringfügig steigern.

Insgesamt belief sich der Nettogewinn (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) auf 4,69 Milliarden US-Dollar, was um knapp 13 Prozent unter dem Vorjahresergebnis liegt als das Unternehmen noch 5,38 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hatte. Um Sonder- und Einmaleffekte bereinigt kletterte der Nettoertrag um 1,6 Prozent auf 6,84 Milliarden US-Dollar.

M&A-Kosten belasten Gewinnprognose

Seine Umsatzprognose hob der Konzern gegenüber dem letzten Quartalsbericht leicht an. Das Management erwartet nun Erlöse in Höhe von 89,4 Milliarden US-Dollar. Bislang lag die unternehmenseigene Schätzung bei 88,9 Milliarden US-Dollar, während Experten auf 88,65 Milliarden US-Dollar getippt hatten.

Bei der Gewinnprognose korrigierte Johnson & Johnson seinen Ausblick nach unten. Die neue Midpoint-Guidance für den Gewinn pro Aktie liegt mit 10,02 US-Dollar deutlich unter dem Wert vom April, als das Unternehmen noch 10,65 US-Dollar in Aussicht gestellt hatte.

Das Unternehmen begründet die Anpassung mit aus Übernahmen entstandenen Kosten, darunter der Erwerb von Ambrx, das für rund 2 Milliarden US-Dollar übernommen wurde.

Verhaltene Kursreaktion, bescheidene Halbjahresbilanz

In der US-Vorbörse zeigten sich Anleger zunächst erfreut über das Ergebnis, die Aktie kletterte zeitweise um 2 Prozent auf über 154 US-Dollar. Das bedeutete den höchsten Stand seit Mitte Mai. Die Anteile gerieten jedoch nach der Prognoseanpassung unter Druck und gaben ihre Gewinne rasch wieder ab.

Trotz der erfolgreichen Bodenbildung im Bereich von 145 US-Dollar sowie den Kursgewinnen in den vergangenen Tagen steht in der Aktie seit dem Jahreswechsel ein Minus von rund 4 Prozent zu Buche.

Damit ist Johnson & Johnson auf der Basis seiner eigenen Gewinnprognose mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 bewertet. Das liegt um rund zehn Prozent unter dem langjährigen Mittel und deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin. Umgekehrt ist die aktuelle Dividendenrendite umso attraktiver. Die beträgt derzeit 3,2 Prozent, während das 5-Jahres-Mittel bei 2,7 Prozent liegt.

Fazit: Hier bekommen Anleger viel für ihr Geld

Dividendenkönig Johnson & Johnson hat am Mittwoch ein zufriedenstellendes Quartalsergebnis vorgelegt. Trotz sinkender Erlöse aus dem Vertrieb von Corona-Impfstoffen, konnte der Gesamtumsatz dank neuer Präparate gesteigert werden.

In der US-Vorbörse zeigten sich Anleger wenig beeindruckt, was an der geringfügig niedrigeren Gewinnprognose liegen dürfte, die durch Einmaleffekte belastet wird.

Angesichts der moderaten Bewertung, der attraktiven Dividendenhistorie und der Möglichkeit, von Nachholeffekten zu profitieren, können Value-orientierte Anleger in der Aktie aktuell nichts falsch machen – erst recht, wenn die Zahlen zu einem Rücksetzer führen sollten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!