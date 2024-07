Deutsche Aktien können auch am Mittwoch nicht Schritt halten mit den New Yorker Börsen. Während der Dow Jones Industrial am Vorabend an der Wall Street seine Rekordrally fortgesetzt hatte, blieb der Dax im frühen Handel in der Nähe seines Vortagsniveaus.

Im globalen Vergleich übernimmt der Dow nun die Führungsrolle, die zuletzt die Technologiebörse Nasdaq innehatte. Anleger setzen seit dem Attentat auf Donald Trump verstärkt auf eine zweite Amtszeit als US-Präsident und favorisieren US-Standardwerte, während andernorts die politische Unsicherheit zunimmt. Der Dow hat außerdem noch Aufholpotenzial, denn 2024 hat er bisher weniger zugelegt als der Dax.

Trump: Und er macht es schon wieder!

Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat die unabhängige Notenbank aufgefordert, vor den Wahlen im November keine Zinswende einzuleiten. Gegenüber Bloomberg äußerte sich der Ex-Präsident zu diesem Thema. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte jedoch Anfang der Woche betont, dass die Fed sich nicht von politischen Erwägungen leiten lasse und sich ausschließlich ihrem Mandat verpflichtet fühle, stabile Preise zu gewährleisten und Vollbeschäftigung zu fördern.

Angesichts der jüngsten Rückgänge der Inflation wird an den Finanzmärkten erwartet, dass die Fed die Zinsen erstmals im September und damit noch vor den US-Präsidentschaftswahlen im November senken könnte.

Trump sagte außerdem, er werde bei einer Rückkehr ins Weiße Haus nicht versuchen, Powell vor dem Ende von dessen Amtszeit abzusetzen. Allerdings hatte er bereits zu Beginn des Jahres signalisiert, dass er im Falle seiner Wahl dem Fed-Chef keine weitere Amtszeit gewähren werde. Powells zweite vierjährige Amtszeit als Zentralbankchef läuft 2026 aus.

Trump äußerte die Vermutung, dass Powell die Leitzinsen senken könnte, um die Wiederwahlchancen des Amtsinhabers Joe Biden von den Demokraten zu verbessern. Trump hatte Powell einst ins Amt gebracht, ihn aber wegen seiner angeblich zu straffen Zinspolitik immer wieder scharf kritisiert.

Mal schauen, ob Jerome Powell seine wohl einzige Chance nutzt und Donald Trump das Leben etwas schwerer macht. Zu verlieren hat der FED-Chef ja eh nichts mehr nach den Ansagen von Trump.

Der Goldmarkt geht jedenfalls davon aus, dass Jerome Powell Donald Trump nicht erhören wird und die Zinsen im September senkt.

Gold: Nächstes Allzeithoch

Angetrieben von der zunehmenden Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA im September erreicht der Goldpreis ein neues Allzeithoch. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 0,6 Prozent auf 2482,29 US-Dollar und erreichte damit seinen bisher höchsten Wert. "Der Bereich von 2.500 US-Dollar ist das nächste unmittelbare Ziel, aber wenn die aktuelle Dynamik anhält, könnten wir noch vor Jahresende mit weiteren Preissteigerungen rechnen", sagt Tim Waterer, Analyst bei KCM Trade. Die Attraktivität von renditelosen Edelmetallen nimmt zu, wenn die Zinsen fallen.

Gold sollte ein fester Bestandteil in einem ausgewogenen Depot sein. Etwa 5 bis 8 Prozent der Depotwertes sollten in Gold abgelegt sein.

ASML: Stagnation kommt nicht gut an

Die Nachfrage nach Lithografiemaschinen von ASML bleibt ungebrochen hoch. Im zweiten Quartal verzeichneten die Niederländer einen Auftragseingang von 5,57 Milliarden Euro, was deutlich über den Analystenerwartungen von 4,41 Milliarden Euro lag. Der Umsatz enttäuschte jedoch mit 6,20 Milliarden Euro und blieb unter den Prognosen von 6,49 Milliarden Euro.

Die Rohertragsmarge erreichte 51,5 Prozent, wird aber voraussichtlich im dritten Quartal leicht auf 50 bis 51 Prozent sinken. Das Ergebnis je Aktie betrug 4,01 Euro und lag damit knapp über der Prognose von 3,99 Euro. Enttäuschend war, dass ASML die Prognose für das Gesamtjahr nicht erhöhte. Das Management erwartet weiterhin ein Umsatzniveau ähnlich dem Vorjahr, was auf eine Stagnation hindeutet.

Roche: Nächste gute Nachricht

Der Schweizer Pharmakonzern gab am Mittwoch bekannt, dass CT-996, ein GLP-1-Rezeptor-Agonist zur Behandlung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes, in der ersten Phase der klinischen Studie positive Ergebnisse erzielt hat. Laut dem Schweizer Arzneimittelhersteller zeigte die Behandlung mit CT-996 bei Teilnehmern mit Fettleibigkeit und ohne Typ-2-Diabetes einen "klinisch bedeutsamen, Placebo-bereinigten mittleren Gewichtsverlust von -6,1 Prozent innerhalb von vier Wochen".

Das Medikament "wurde gut vertragen, mit überwiegend leichten oder mäßigen gastrointestinalen Nebenwirkungen, die dem Sicherheitsprofil der Inkretin-Medikamentenklasse entsprechen", hieß es weiter in der Erklärung.

Die nächste Möglichkeit auf den Aufwärtstrend bei Roche aufzuspringen ist damit erst einmal wieder vorbei. Jetzt müssen sich Anleger gedulden bis der nächste Rücksetzer im Kurs kommt.

Adidas: Da ist das Ding! Schon zum zweiten Mal

Im Gegensatz zu Nike hat der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach seine Jahresprognose angehoben, nachdem das zweite Quartal besser als erwartet verlief. Adidas plant nun für das laufende Jahr einen währungsbereinigten Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich. Zuvor hatte das Unternehmen einen Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich prognostiziert.

Für das Gesamtjahr 2024 strebt Adidas jetzt ein Betriebsergebnis von etwa 1 Milliarde Euro an, im Vergleich zu früheren Erwartungen von rund 700 Millionen Euro. Dieser optimistischere Ausblick beruht darauf, dass der Verkauf der verbleibenden Yeezy-Bestände im weiteren Jahresverlauf voraussichtlich kostendeckend sein wird, was zusätzliche Umsätze von etwa 150 Millionen Euro generieren könnte, jedoch ohne weiteren Gewinnbeitrag.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 5,822 Milliarden Euro von 5,343 Milliarden Euro an, was einem Anstieg von 9 Prozent entspricht. Bereinigt um Währungseffekte betrug das Wachstum 11 Prozent. Ohne die Yeezy-Verkäufe in beiden Jahren wuchs der Umsatz bereinigt um Währungseffekte im zweiten Quartal um 16 Prozent.

Die Bruttomarge im letzten Quartal lag bei 50,8 Prozent gegenüber 50,9 Prozent im Vorjahr. Adidas konnte die Bruttomarge seines Kerngeschäfts verbessern, dank einer besseren Durchverkaufsrate, weniger Rabatten, niedrigeren Beschaffungskosten und einem vorteilhafteren Produktmix. Allerdings belastete die deutliche Reduzierung des Yeezy-Geschäfts im Vergleich zum Vorjahr die Margenentwicklung.

Das Betriebsergebnis stieg auf 346 Millionen Euro von 176 Millionen Euro, wobei ein Gewinn von rund 50 Millionen Euro aus dem Verkauf von Teilen des Yeezy-Bestands enthalten war.

Im ersten Quartal trug der Verkauf von Yeezy-Produkten zu einem Umsatz von 150 Millionen Euro und einem EBIT-Beitrag von 50 Millionen Euro bei.

Daimler Truck: Jahresprognose wackelt

Die vergangenen Quartale hatten schon gezeigt, dass beim größten Nutzfahrzeughersteller der Welt immer mehr Sand ins Getriebe kommt. Jetzt sorgt eine Abschreibung in China dafür, dass der DAX-Konzern seine Jahresziele überprüft. Für mich ist das Ergebnis klar: Daimler Truck wird zurückrudern. Die vollständigen Quartalszahlen und der Zwischenbericht von Daimler Truck werden am 1. August 2024 veröffentlicht.

Mit den vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal kündigte der LKW-Bauer eine vollständige Abschreibung für das chinesische Gemeinschaftsunternehmen BFDA an. Infolgedessen stellte Daimler Truck seine Prognose für das Gesamtjahr infrage.

Der Nutzfahrzeughersteller wird aufgrund der anhaltend schwachen Marktentwicklung in China den Buchwert seines Gemeinschaftsunternehmens BFDA komplett abschreiben. Diese nicht zahlungswirksame Belastung des Ergebnisses beträgt 120 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.

Die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts wird dadurch im zweiten Quartal von ursprünglich 10,2 auf 9,3 Prozent gesenkt. Laut den vorläufigen Zahlen lag das EBIT der Daimler Truck Group bei 1,08 Milliarden Euro, während der Konsens bei 1,25 Milliarden Euro gelegen hatte. Beim Free Cash Flow des Industriegeschäfts verzeichnete der Konzern ein Minus von 285 Millionen Euro, obwohl der Konsens mit einem Plus von 240 Millionen Euro gerechnet hatte.

Allianz: Übernahme in Asien

Am Morgen gab die Allianz die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der Income Insurance mit Sitz in Singapur bekannt. Das Unternehmen plant, "mindestens" 51 Prozent der Aktien zu einem Preis von 40,58 Singapur-Dollar je Aktie zu übernehmen. Die Transaktion wird voraussichtlich rund 2,2 Milliarden Singapur-Dollar beziehungsweise etwa 1,5 Milliarden Euro kosten und in bar bezahlt. Durch diese Übernahme wird die Allianz nach eigener Darstellung vom neuntgrößten zum viertgrößten Kompositversicherer in Asien aufsteigen. Der Schritt erfolgt aufgrund des derzeit am schnellsten wachsenden Versicherungsmarkts in Asien. Die Allianz erwartet, dass die Transaktion im vierten Quartal 2024 oder im ersten Quartal 2025 abgeschlossen wird.

Tipp des Tages:

Barrick Gold: Beim Ausbruch schnell zur Stelle sein

Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch markiert. Was liegt da näher, als sich in der Branche umzuschauen? Der Minenkonzern berichtete am Dienstag über eine höhere Gold- und Kupferproduktion im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal, basierend auf vorläufigen Zahlen. Das Bergbauunternehmen produzierte 948.000 Unzen Gold und 43.000 Tonnen Kupfer, was eine Steigerung gegenüber dem Vorquartal mit 940.000 Unzen Gold und 40.000 Tonnen Kupfer darstellt.

Im zweiten Quartal beliefen sich die Verkäufe auf insgesamt 956.000 Unzen Gold und 42.000 Tonnen Kupfer, was einen Anstieg gegenüber dem ersten Quartal mit 910.000 Unzen Gold und 39.000 Tonnen Kupfer bedeutet.

Barrick erwartet, dass die Gold- und Kupferproduktion im Jahr 2024 im Laufe des Jahres von Quartal zu Quartal zunehmen wird, mit einer stärkeren Gewichtung in der zweiten Jahreshälfte.

Das Unternehmen bestätigte, dass es weiterhin auf Kurs sei, seine Produktionsziele für Gold und Kupfer im Gesamtjahr 2024 zu erreichen.

Das geschätzte KGV von 16,2 für dieses Jahr soll 2025 auf 12,8 fallen. Damit ist die Aktie alles andere als teuer bewertet. Knackt der Kurs an der NYSE das Hoch aus dem April des vergangenen Jahres, dann hat der Kurs noch eine Menge Luft nach oben

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion