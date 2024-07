Die Anleger an der Frankfurter Börse sind derzeit hin- und hergerissen zwischen neuen Rekorden im Dow Jones einerseits und dem möglichen Ende der Party bei den großen US-Technologieaktien andererseits. Sie trauen dem Braten nicht, dass die jetzt zu sehende Rotation am Ende tatsächlich eine stärkere Korrektur am Gesamtmarkt verhindert.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Zu heiß gelaufen und zu hoch gestiegen sind Nvidia & Co, so dass es schwer vorstellbar ist, dass die derzeitige Entwicklung weiter so geräuschlos vonstatten gehen sollte. Die Futures am Terminmarkt deuten auf eine erneut schwache Eröffnung das Nasdaq 100 hin, weshalb sich auch der Deutsche Aktienindex die 18.500er Marke erst einmal wieder von unten anschauen muss. Der Index hängt damit weiter in seiner jetzt etwas höheren Ping-Pong-Zone zwischen 18.450 und 18.650 Punkten fest.

Die Investoren steuern ihr Kapital weiter in Richtung USA, um der Aussicht auf eine wirtschaftsfreundliche Politik eines neuen Präsidenten Trump zu folgen und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken für den Welthandel zu umgehen. Heute Abend könnte das Beige Book der US-Notenbank etwas mehr Aufschluss darüber geben, wie es um die US-Wirtschaft steht. Was eine mögliche Zinssenkung der Fed im September angeht, wird auch dieses Thema jetzt zunehmend politisch. Trump forderte in einem Interview die Notenbank auf, die Zinsen nicht vor der Wahl zu senken.

Adidas sorgt mit einer erneuten Erhöhung der Gewinnprognose für die nächste Überraschung im laufenden Erholungsprozess sowohl von Unternehmen als auch Aktie. Der neue Chef Björn Gulden bringt den Sportartikelhersteller damit schneller wieder auf die Erfolgsspur zurück als noch vor wenigen Monaten gedacht. Für 2024 wird nun wieder ein Milliardengewinn erwartet, auch weil die letzte Prognose von 700 Millionen Euro schon nach den ersten sechs Monaten fast erreicht wurde. Die Aktie springt zur Eröffnung auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren und setzt damit ihren Aufwärtstrend ungehindert fort.