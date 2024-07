Bloomberg hat am Mittwoch berichtet, dass die Biden-Regierung ein weitreichendes Vorgehen gegen Unternehmen in Erwägung zieht, die ihre kritische Chipfertigungsausrüstung nach China exportieren. Washingtons "Foreign Direct Product Rule" (FDPR) erlaubt es den USA, im Ausland hergestellte Produkte zu kontrollieren, selbst wenn sie die geringste Menge US-amerikanischer Technologie verwenden. Dies kann auch Nicht-US-Unternehmen betreffen.

Nvidia-Titel, sowie Aktien von ARM und AMD gehören im vorbörslichen Handel zu den Nachzüglern an den US-Börsen. Die Aktien von ASML fallen am Mittwoch ebenfalls, obwohl das Unternehmen im zweiten Quartal einen Gewinn meldete, der die Markterwartungen übertraf. Allerdings wurden 49 Prozent des Umsatzes in diesem Zeitraum in China erzielt, was deutlich macht, wie hoch das Risiko für das Unternehmen im Falle strengerer Restriktionen ist. ASML stellt die Maschinen her, die für die Herstellung der modernsten Chips der Welt benötigt werden.