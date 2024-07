"Autonome Taxiplattformen sind das größte KI-Projekt, das sich heute entwickelt", so Wood weiter. Sie fügt hinzu, dass Ark seine Tesla-Bewertung in erster Linie auf das Potenzial des autonomen Fahrens stützt. "Wenn wir Recht haben, hat die Aktie noch viel vor sich."

Ark Invest hat das Potenzial eines autonomen Tesla-Taxi-Netzwerks seit Anfang 2017 immer wieder propagiert, nachdem Tesla-CEO Elon Musk gesagt hatte, dass das Unternehmen eines Tages einen solchen Dienst einrichten würde. Tesla hat seit der Ankündigung dieser Pläne allerdings noch keine Fahrzeuge auf den Markt gebracht, die in der Lage sind, ohne ständige menschliche Aufsicht auf den Straßen zu fahren.

Autonome Taxi-Netzwerke würden eine "winner-takes-most"-Chance sein, bei der derjenige Anbieter, der die Fahrgäste am sichersten und schnellsten von A nach B bringen könne, den Löwenanteil des Geschäfts einheimsen werde, so Wood. Der Netzbetreiber werde demnach in der Lage sein, einen Anteil von 30 bis 50 Prozent der von den Flottenbesitzern auf seiner Plattform erzielten Einnahmen zu übernehmen, was ihm "wiederkehrende Einnahmen mit explosiven Cashflows" sowie eine Gewinnspanne von über 50 Prozent beschere, fügt sie hinzu.

"Das ist es, was die Leute unserer Meinung nach übersehen: die Größe der Chance, wie schnell sie sich skalieren lässt und wie profitabel sie sein wird", so Wood. Die Investorin erwartet, dass Tesla den US-Markt anführen wird.

Die Gewichtung von Tesla im 6,5 Milliarden US-Dollar schweren ARK Innovation ETF hat letzte Woche die 15-Prozent-Schwelle überstiegen. Normalerweise stockt Ark eine Position nicht mehr auf, sobald ihr Gewicht im Portfolio zehn Prozent erreicht, so Wood. Bei Tesla habe sie aber zugelassen, dass die Aktie über die normale Obergrenze hinaus ansteigt, da sie der Meinung ist, dass Musks Unternehmen kurz davorsteht, mehr Informationen über sein Robotaxi-Projekt zu veröffentlichen.

"Wir sind wahrscheinlich näher an dieser Robotaxi-Gelegenheit dran, nicht weiter weg", sagte sie. Musk "will uns etwas noch Beeindruckenderes zeigen, als wir es am 8. August gesehen haben könnten. Und er glaubt, dass es bis Oktober möglich ist".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion