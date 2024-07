Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!

Die erfreulichen Daten treiben die Roche-Aktie an: Über 7 Prozent legt die Aktie am Mittwoch zu und markierte mit 278 Franken ein neues Jahreshoch. Vor allem Anleger, die bereits investiert sind, können sich freuen, meint wO-Aktienexperte Markus Weingran. "Die nächste Möglichkeit auf den Aufwärtstrend bei Roche aufzuspringen ist damit erst einmal wieder vorbei", so Weingran. "Jetzt müssen sich Anleger gedulden bis der nächste Rücksetzer im Kurs kommt." Roche ist heute auch Thema in der wallstreetONLINE Börsenlounge.

Analysten reagierten überwiegend positiv auf die neuen Daten. Kepler Cheuvreux hob hervor, die Ergebnisse von CT-996 seien sehr beeindruckend und das Medikament rücke nun voll in den Fokus. Auch Goldman Sachs äußerte sich optimistisch und betonte die Wettbewerbsfähigkeit des Kandidaten. Bei JPMorgan wurde jedoch darauf hingewiesen, dass noch weitere Details zur Verträglichkeit erforderlich seien, da viele GLP-1-Medikamente erhebliche Nebenwirkungen haben.

Dieser Erfolg kommt nur wenige Tage nach der Veröffentlichung positiver Daten zu Roche's anderem Fettleibigkeitsmedikament CT-388, was ebenfalls zu einem Kursanstieg führte. Die jüngsten Nachrichten über die beiden Fettsenker haben die Fantasie der Investoren erneut angefacht und tragen maßgeblich zur starken Performance der Roche-Aktie bei. Innerhalb von einer Woche hat die Aktie rund 13 Prozent hinzugewonnen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,94 % und einem Kurs von 283,7EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2024, 14:51 Uhr) gehandelt.





