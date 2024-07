Hedgefonds-Manager David Tepper zählt zu den erfolgreichsten Investoren der letzten drei Jahrzehnte. 1993 gründete er die Investmentgesellschaft Appaloosa Management, mit der er meist in niedergeschlagene Aktien und Anleihen investiert, um von ihrer anschließenden Erholung zu profitieren.

Heute managt David Tepper vorwiegend sein eigenes Vermögen, das auch seit 2015 bis heute (17.07.2024) von 10,4 Milliarden auf 20,6 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Doch welche Aktien und ETFs hält er aktuell für besonders attraktiv?

1. Adobe

David Tepper hat im ersten Quartal 2024 für etwa 176,61 Millionen US-Dollar Adobe-Aktien gekauft. Sie sind mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51 aktuell zwar nicht mehr günstig bewertet, doch dafür besitzt das Unternehmen eine sehr gute Marktstellung. Es ist im Bereich Software für digitale Medien weltweit führend und wurde unter anderem durch seine PDF-Programme und Photoshop bekannt.

Adobe profitiert auch von neuen Trends wie der Digitalisierung, Cloud-Computing und nutzt generative künstliche Intelligenz, die bereits in verschiedenen Programmen des Unternehmens zum Einsatz kommt.

Zwischen 2014 und 2023 sind Umsatz und Gewinn von 4.147 Millionen auf 19.409 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 268 Millionen auf 5.428 Millionen US-Dollar gestiegen.

2. JD.com

Typische David-Tepper-Beteiligungen stellen seine jüngsten China-Investitionen dar. Das Land hat in den vergangenen Jahren seine Immobilienblase kontrolliert abgebaut, worunter auch viele weitere Aktien stark gelitten haben.

So sind beispielsweise JD.com-ADRs seit Anfang 2021 von 88,20 Euro auf heute nur noch 24,65 Euro gefallen (17.07.2024). JD.com liegt mit einem Marktanteil von etwa 27,2 Prozent hinter Alibaba mit 46 Prozent auf Platz zwei der größten chinesischen Onlinehändler, die in China keine ausländische Konkurrenz fürchten müssen, aber im Ausland expandieren.

JD.com-Aktien sind aktuell mit einem KGV von 12,45 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 1,36 (17.07.2024) günstig bewertet und dies, obwohl Umsatz und Gewinn zwischen 2021 und 2023 von 149,3 auf 152,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise von -559 Millionen auf 3.403 Millionen US-Dollar gestiegen sind.

David Tepper hat sich deshalb für knapp 100 Millionen US-Dollar an JD.com beteiligt. Er hält derzeit mit Alibaba, Baidu und PDD Holdings (Pinduoduo, Temu) darüber hinaus noch weitere chinesische Aktien.

3. Boeing

David Tepper hat sich für etwa 43,4 Millionen US-Dollar weiterhin an dem zuletzt kriselnden Flugzeughersteller Boeing beteiligt. Das Unternehmen hat über viele Jahre zulasten der Technik Einsparungen vorgenommen, die in Flugzeugabstürzen und weiteren Qualitätsmängeln mündeten. Die Folge: In den vergangenen fünf Jahren hat Boeing nur Verluste erwirtschaftet.

David Tepper geht dennoch davon aus, dass Boeing die Wende gelingt und die Aktie später entsprechend profitiert.

4. Lyft

Für etwa neun Millionen US-Dollar hat der Investor ebenfalls eine kleine Lyft-Position eröffnet. Die Wertpapiere des amerikanischen Fahrdienst-Vermittlungsdienstes sind nach dem Börsengang 2019 bisher um mehr als 83 Prozent gefallen (17.07.2024). Der Uber-Konkurrent, an dem David Tepper ebenfalls beteiligt ist, konnte seinen Verlust jedoch zuletzt eingrenzen und wächst kontinuierlich. David Tepper rechnet deshalb mit einem Turnaround.

China-ETFs

Der Hedgefonds-Manager unterstreicht mit seinen Beteiligungen am KraneShares CSI China Internet ETF und am ishares China Large Cap ETF im Volumen von 153,45 Millionen US-Dollar beziehungsweise 91,2 Millionen US-Dollar nochmals seine Überzeugung von einer Trendwende am chinesischen Aktienmarkt.

Lesetipp: Mit Fonds und ETFs in die zweitgrößte Wirtschaftsmacht investieren

Fazit David Tepper

Bis auf Adobe entsprechen alle jüngsten David-Tepper-Käufe seiner Strategie, mit der er ein Milliardenvermögen aufbauen konnte. Aktuell hält er vor allem chinesische Aktien und die stark gefallenen US-Werte Boeing und Lyft für aussichtsreich.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion