Eine solche Übernahme würde die Position von Bosch im Markt für Haushaltsgeräte erheblich stärken. Insbesondere in Zeiten zunehmender Konkurrenz durch asiatische Hersteller könnte ein Kauf von Whirlpool, einem der größten Hersteller von Weißwaren weltweit, für Bosch von strategischem Vorteil sein.

Whirlpool, bekannt für Marken wie Ariston, Hotpoint, Ignis und Privileg, hat in den letzten Jahren eine umfassende Restrukturierung durchlaufen. Dazu gehört die Ausgliederung des europäischen Geschäfts in ein neues Unternehmen sowie der Verkauf der Geschäftsbereiche im Nahen Osten und in Afrika. Analysten sehen in diesen Maßnahmen Potenzial für eine zukünftige Erholung, sofern die Rahmenbedingungen stimmen.

"Ein möglicher Käufer könnte an das Potenzial einer zukünftigen Erholung mit dem richtigen mehrjährigen Zeitrahmen und makroökonomischen Hintergrund glauben", kommentierte Michael Dahl, Analyst bei RBC Capital Markets die Übernahmegerüchte. Allerdings sei Whirlpool derzeit mit "erheblichen Herausforderungen" konfrontiert, nicht zuletzt aufgrund eines gedämpften Konsumumfelds.

Bosch, bekannt als weltweit größter Automobilzulieferer, hat bereits mehrfach betont, durch Akquisitionen im Bereich großer Haushaltsgeräte wachsen zu wollen. Ein Deal mit Whirlpool würde zu den größten bisher bekannten Transaktionen des deutschen Industriekonzerns zählen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion