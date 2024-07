Einen Teil seiner Gewinne hat der Techkonzern in Beteiligungen an anderen Unternehmen gesteckt – und war damit auch recht erfolgreich. Die gemessen am Wert größte Investition von Nvidia steckt in dem Chip-Designer Arm Holdings , der im vergangenen Jahr an die Börse gegangen ist. Nvidia hält aktuell knapp 2 Millionen Aktien an den Briten, die ebenso wie Nvidia auch auf der KI-Welle schwimmen.

Seit Jahresbeginn haben die Arm-Titel etwa 141 Prozent an Wert gewonnen. Bei einem aktuellen Kurs von etwa 166 US-Dollar kommt die Arm-Beteiligung von Nvidia aktuell auf einen Marktwert von rund 332 Millionen US-Dollar. Zu Beginn des Jahres belief sich der Wert auf lediglich 138 Millionen US-Dollar. Die Beteiligung hat also einen Papiergewinn von 194 Millionen US-Dollar in diesem Jahr verzeichnet.

Weniger erfolgreich war Nvidia mit seiner zweitgrößten Beteiligung, die 2024 eine schwache Performance aufweist. An dem Biotechkonzern Recursion Pharmaceuticals hält das Unternehmen 7,7 Millionen Aktien, die bei einem Aktienkurs von rund 8,34 US-Dollar derzeit auf einen Gesamtwert von 64,2 Millionen US-Dollar kommen.

Die Titel von Recursion haben sich in diesem Jahr bislang um 15,6 Prozent verbilligt. Während die Beteiligung von Nvidia zu Beginn des Jahres noch 75 Millionen US-Dollar wert war, sind es jetzt also knapp 11 Millionen US-Dollar weniger.

An dem Sprach-KI-Unternehmen SoundHound ist Nvidia mit 1,7 Millionen Aktien beteiligt, die aktuell einen Marktwert von etwa 9,6 Millionen US-Dollar haben. Die Titel des Unternehmens aus dem kalifornischen Santa Clara sind in diesem Jahr schon um 171 Prozent hochgeschnellt und weisen damit die beste Entwicklung unter den Nvidia-Beteiligungen auf. Mit den Aktien, die zu Beginn des Jahres noch 3,5 Millionen US-Dollar wert waren, hat Nvidia einen Papiergewinn von 6,1 Millionen US-Dollar gemacht.

Die kleinste Beteiligung des Chipriesen ist Nano-X Imaging. An dem Unternehmen, das mit Hilfe von KI medizinische Diagnostik verbessern will, hält Nvidia knapp 60.000 Aktien, die aktuell etwa 525.600 US-Dollar wert sind. Die Titel haben seit Jahresbeginn mehr als 35 Prozent an Wert gewonnen. Gegenüber dem Wert der Aktien Anfang Januar von 387.600 US-Dollar steht hier also ein Papiergewinn von 138.000 US-Dollar zu Buche.

Insgesamt kann sich Nvidia also über einen Papiergewinn von gut 244 Millionen US-Dollar freuen. Zum Vergleich: Die Aktie des Chipriesen selbst hat in diesem Jahr 147 Prozent gewonnen, auch wenn sie, wie die Branche insgesamt, am Mittwoch auf der Verliererseite stand.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

