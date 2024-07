Die Aktie kann sich einerseits dem schwachen Abschneiden von Nel ASA entziehen, das mit seinem Quartalsbericht nicht zu überzeugen wusste und an der Heimatbörse in Oslo 7 Prozent an Wert verlor. Anderseits zeigt sich Bloom Energy von der anhaltenden Rotation von Technologie- in Value-Werte unbeeindruckt, die den Nasdaq 100 mit einem Minus von mehr als 2 Prozent in den Keller schickt.

Grund für die relative Stärke der Aktie ist ein am späten Dienstagabend bekanntgegebener Deal mit CoreWeave. Hinter CoreWeave verbirgt sich ein KI-Startup, das von Nvidia unterstützt wird und AI-as-a-Service anbietet und vor hierfür vor allem die benötigte Rechenleistung cloudbasiert anbietet.

Kooperation mit Nvidia-Beteiligung CoreWeave

Für ein Rechenzentrum im US-Bundesstaat Illinois wird Bloom Energy seine Brennstoffzellen zur Verfügung stellen. Die sollen Energie für die Kühlung der Server-Racks erzeugen. Die immer höhere Leistungsdichte für Prozessoren sorgt für immer mehr Abwärme, die abtransportiert und gekühlt werden muss.

Um die benötigte Energie- und Leistungsdichte solcher Kühlsysteme in hoch performanten Rechenzentren zu erreichen, setzt eine wachsende Anzahl von Unternehmen auf Brennstoffzellen.

Inbetriebnahme für kommendes Jahr geplant

In Betrieb genommen werden soll das wasserstoffbetriebene Kühlungssystem im dritten Quartal 2025. Bis sich aus der Partnerschaft erste Erlöse ergeben, ist also noch etwas Geduld erforderlich.

Der Vermarktungschef des Unternehmens, Aman Joshi, zeigte sich über den Abschluss dennoch hoch erfreut: "Die Bestätigung durch CoreWeave, einem Marktführer im Bereich KI, ist ein Beweis für unsere technologische Spitzenposition und ihrer Bedeutung für Künstliche Intelligenz."

Zweistellige Kursgewinne, Vorzeichenwechsel

Die Aktie startete mit zweistelligen Kursgewinnen in den Handelstag und schoss in der Spitze auf über 17 US-Dollar. Dadurch wechselte das Papier gegenüber dem Jahreswechsel das Vorzeichen und notiert nun mit einem Plus von etwa 10 Prozent.

Zwar befindet sich Bloom Energy seit dem Erreichen eines Allzeithochs im Februar 2021 in einem mehrjährigen Abwärtstrend, die Aktie machte in den vergangenen Wochen und Monaten aber große Fortschritte, diesen hinter sich zu lassen.

Aus charttechnischer Perspektive war zuletzt das Überwinden der 50- sowie der 200-Tage-Linie bedeutsam. Für neue Impulse könnten nun Kurse oberhalb der Verlaufshochs im Bereich von 18 und 19 US-Dollar sorgen.

Fazit: Aktie auf gutem Weg, jetzt muss Profitabilität folgen

In einem schwierigen Marktumfeld setzt sich am Mittwoch innerhalb der Wasserstoffbranche Brennstoffzellenhersteller Bloom Energy mit zwischenzeitlich zweistelligen Gewinnen an die Spitze der Kurstafeln.

Die Aktie profitiert hierbei von einer Kooperation mit einem von Nvidia unterstützten Startup. Weitere solcher Partnerschaften könnten folgen, wovon Bloom Energy profitieren dürfte.

Mit Blick auf das noch stark defizitäre Geschäft ist das Unternehmen allerdings genau auf solche Deals angewiesen. Denn wenngleich sich die Ausgangslage für die Aktie aus technischer Perspektive verbessert hat, lässt die Profitabilität noch einiges zu wünschen übrig.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bloom Energy (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,34 % und einem Kurs von 15,13EUR auf Tradegate (17. Juli 2024, 17:19 Uhr) gehandelt.