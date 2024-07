Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

MDAX Top- und Flopwerte

SDAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.436,76 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,79%. Ähnlich verhält sich der MDAX, der bei 25.573,76 Punkten liegt und um 0,37% gefallen ist. Der SDAX notiert bei 14.499,63 Punkten und hat einen Rückgang von 0,80% zu verzeichnen. Noch stärker trifft es den TecDAX, der bei 3.353,25 Punkten steht und um 1,02% im Minus liegt. Im Gegensatz dazu zeigt der amerikanische Dow Jones eine positive Entwicklung und steht aktuell bei 41.122,28 Punkten, was einem Plus von 0,43% entspricht. Der S&P 500 hingegen verzeichnet einen deutlichen Rückgang und steht bei 5.597,75 Punkten, was einem Minus von 1,20% entspricht. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute überwiegend im Minus liegen, während der Dow Jones als einziger Index in diesem Vergleich eine positive Entwicklung aufweist. Der S&P 500 hingegen verzeichnet den größten Rückgang unter den betrachteten Indizes.Die Topwerte im DAX waren BASF mit einem Anstieg von 2.98%, gefolgt von Bayer mit 2.40% und adidas mit 1.97%.Auf der anderen Seite verzeichneten SAP einen Rückgang von -1.94%, gefolgt von Siemens Energy mit -4.44% und Rheinmetall mit -5.16%.Im MDAX konnten Lanxess mit einem Anstieg von 17.18%, HelloFresh mit 8.05% und TUI mit 3.90% die besten Ergebnisse erzielen. Die Flopwerte waren Gerresheimer mit -3.26%, SILTRONIC AG mit -4.02% und HENSOLDT mit -4.75%.Douglas führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 4.21%, gefolgt von AUTO1 Group mit 1.97% und thyssenkrupp nucera mit 1.74%. Die Flopwerte waren BayWa mit -5.72%, Eckert & Ziegler mit -7.01% und SUESS MicroTec mit -7.52%. Sartorius Vz. konnte im TecDAX mit einem Anstieg von 1.40% die Spitzenposition einnehmen, gefolgt von Evotec mit 0.98% und freenet mit 0.95%. Die Flopwerte waren HENSOLDT mit -4.75%, Eckert & Ziegler mit -7.01% und SUESS MicroTec mit -7.52%.Im Dow Jones verzeichneten Johnson & Johnson mit 3.13%, Unitedhealth Group mit 3.02% und Intel mit 2.04% die besten Ergebnisse. Die Flopwerte waren Microsoft mit -1.87%, Amazon mit -2.76% und Apple mit -2.77%.Prologis führte die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 4.80%, gefolgt von Henry Schein mit 4.70% und SOLVENTUM mit 4.58%. Die Flopwerte waren Applied Materials mit -6.82%, Lam Research mit -6.84% und J.B.Hunt Transport Services mit -6.94%.