Nel , TUI und Deutsche Lufthansa genießen in Deutschland eine hohe Aufmerksamkeit. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. So könnte Nel vom grünen Wasserstoff-Megatrend profitieren. TUI-Wertpapiere sind hingegen sehr niedrig bewertet und sollten mit einer Belebung des Tourismus wieder anziehen. Deutsche Lufthansa-Aktien notieren hingegen unter Buchwert und zu einer Dividendenrendite von 5,3 Prozent (17.07.2024), die sehr attraktiv erscheint.

Diese Gründe sprechen aktuell eher gegen Nel, TUI und Deutsche Lufthansa.

Nel - Die Wasserstoffhoffnung

Obwohl Nel Jahr für Jahr seinen Umsatz steigert, kann das Wasserstoff-Unternehmen bisher keine Gewinne erzielen. Gründe sind einerseits die geringe Unternehmensgröße, eine starke Konkurrenz, die Folgen geopolitischer Konflikte und zu geringe Kapazitäten an erneuerbaren Energien.

Studien zufolge könnte der grüne Wasserstoff-Markt deshalb erst nach 2030 an Fahrt gewinnen. Ab diesem Zeitpunkt stehen aller Voraussicht nach genügend erneuerbare Energien zur Verfügung, um grünen Wasserstoff in großen Mengen produzieren zu können.

Erfolgsinvestor Peter Lynch erklärt deshalb, dass es völlig genügt, Aktien erst dann zu kaufen, wenn die dahinter stehenden Unternehmen tatsächlich Gewinne erzielen und diese nachhaltig steigern.

TUI – Der leidende Tourismuskonzern

Der Tourismus boomt nach langen Jahren der Coronapandemie aktuell wieder, und dennoch notieren TUI-Aktien heute nicht weit vom Allzeittief entfernt. 2023 gelang es dem Konzern mit 20.665,9 Millionen Euro bereits einen höheren Umsatz als im Vor-Corona-Jahr 2019 mit 18.928,1 Millionen Euro zu erzielen. Der Gewinn erreichte 305,8 Millionen Euro. Und dennoch errechnet sich daraus eine geringe Gewinnmarge von nur 1,48 Prozent. Zudem lassen sich so die hohen Verluste der Vorjahre kaum ausgleichen, weshalb die Eigenkapitalquote Ende 2023 bei nur 6,8 Prozent lag.

Grund für die allgemeine Schwäche ist die starke Konkurrenz, die keine höheren Verkaufspreise zulässt. Stärkere Gewinnmargen sind so nicht möglich. Langfristig könnte TUI sogar scheitern. Im vierten Quartal 2023 und im ersten Quartal 2024 hat der Konzern bereits wieder Verluste erzielt.

Deutsche Lufthansa – Der anfällige Kranich

Hören Sie, was Warren Buffett über Airline-Aktien zu sagen hat. Im Video erklärt er, dass es in manchen Branchen selbst den führenden Unternehmen nicht gelingt, ihren Unternehmenswert langfristig deutlich zu steigern. Gründe sind der harte Wettbewerb, eine ausgeprägte Krisenanfälligkeit und damit zwischenzeitlich so hohe Verluste, die sogar in die Insolvenz führen können. Dies sind die Ursachen, warum Deutsche Lufthansa-Aktien seit Jahrzehnten weit hinter der DAX-Entwicklung zurückliegen, und daran wird sich wahrscheinlich auch zukünftig wenig ändern.

Fazit Nel, TUI, Lufthansa

Das Gute an der Börse ist, dass sich Entwicklungen meist fortsetzen. Unternehmen mit hervorragender Marktstellung und erstklassiger wirtschaftlicher Entwicklung bleiben deshalb vielfach die Gewinner, während Firmen mit größeren Problemen wie TUI und Lufthansa sie oft nie überwinden. Nel benötigt hingegen wahrscheinlich noch Jahre, um profitabel zu werden.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion