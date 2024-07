Mit seinen Aussagen vor allem über Taiwan und den Dollar hat Donald Trump heftige Bewegungen an den Finanzmärkten ausgelöst: vor allem Chip-Aktien bringen die Aktienmärkte unter Druck. Denn wenn Taiwan ein Problem hat, platzt die KI-Blase - ohne die taiwanesische TSMC ist auch eine Nvidia aufgeschmissen und praktisch wertlos. Trump dürfte sich durchaus klar darüber sein, welche Folgwirkungen seine Aussagen haben an den Finanzmärkten. Wenn die Aktienmärkte einbrechen, wäre der ohnehin wahrscheinliche Sieg für ihn ansolut sicher - denn ein Crash an den Märkten würde die US-Demokraten komplett chancenlos machen. Faktisch will Trump, dass die Chip-Industrie in den USA und nicht in Taiwan stattfindet - weswegen er Taiwan auch nicht gerne militärisch verteidigen möchte Und: die rekordhohen Kurse an der Wall Street unter der Biden-Regierung sind für "The Donald" durchaus ein Problem - denn er selbst hat in seiner Präsidentschafts-Zeit die Rekordstände des Dow Jones stets auf sein eigenes Regierungshandeln zurück geführt..

Hinweise aus Video:

1. „Schockwellen“ nach Trump-Kommentaren: Dollar fällt, Yen-Rally

2. Tesla-Aktie wird sich dank Robotaxis verzehnfachen – sagt Cathie Wood

Das Video "Trump: Provoziert er Crash der Aktienmärkte vor US-Wahl?" sehen Sie hier..