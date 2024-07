Der Technologieindex Nasdaq 100 erwischte am Mittwoch mit einem Minus von fast drei Prozent einen miserablen Handelstag. Den größten Anteil an den Verlusten trugen Halbleiteraktien, die von gleich drei Seiten Druck erhielten.

Erstens verpasste es der Hersteller von Lithografiemaschinen ASML, mit seinen Quartalszahlen zu überzeugen, vor allem der Ausblick blieb hinter den Erwartungen zurück. Zweitens machten am Markt Gerüchte über weitere Exportbeschränkungen für US-amerikanische Halbleiterwerte die Runde. Offenbar sollen die Zügel gegenüber der Volksrepublik China weiter angezogen werden.

Für die größte Verunsicherung dürften jedoch Äußerungen von Präsidentschaftskandidat Donald Trump gesorgt haben. Der stellte den Schutz der von China beanspruchten Insel Taiwan infrage und forderte die Kuomintang-Republik ähnlich wie schon seit längerer Zeit die NATO-Staaten dazu auf, sich stärker an der Finanzierung der eigenen Sicherheit zu beteiligen.

Halbleiter-Werte mit rabenschwarzem Handelstag

Da die Spannungen zwischen Festlandchina und Taiwan in den vergangenen Wochen und Monaten gestiegen sind, befürchteten Marktteilnehmer am Mittwoch, dass Trump mit seinen Äußerungen der Volksrepublik einen Freifahrtschein für die Invasion der Insel ausstellen könnte.

Aufgrund der technologischen Dominanz des weltgrößten Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor, der die Mehrzahl seiner leistungsfähigsten Fabriken auf Taiwan unterhält, und an Kunden alles unter Vertrag hat, was Rang und Namen hat – AMD, Apple, Broadcom, Nvidia, Qualcomm usw.– fielen Halbleiter-Aktien wie ein Stein. Der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor verlor 6,8 Prozent.

GlobalFoundries zeigte relative Stärke

Gegen den Trend der Branche konnten sich nur zwei prominente Werte behaupten. Intel, das über eigene Fertigungskapazitäten verfügt, legte zeitweise über sieben Prozent zu, büßte einen großen Teil seiner Gewinne aber wieder ein.

Deutlich besser lief es hingegen für GlobalFoundries, den drittgrößten Auftragsfertiger der Welt. Der konnte sich zum Ende des Handelstages um 6,8 Prozent steigern und bügelte so seine in diesem Jahr bislang wenig zufriedenstellende Performance aus.

Geographischer Fußabdruck ...

GlobalFoundries ist 2009 als Spin-off aus AMD hervorgegangen und umfasst die einstige Halbleiterfertigung des Rivalen von Intel und Nvidia. Seit sich AMD von GlobalFoundries getrennt hat, ist AMD wie viele andere Halbleiterunternehmen auch "fabless", verfügt also über keine eigenen Fertigungskapazitäten.

Warum die Aktie am Mittwoch inmitten des Halbleiter-Sell-Offs so stark gefragt war, wird mit Blick auf die Fertigungsstandorte des Unternehmens schnell klar. Kein einziges der insgesamt 6 Fertigungswerke befindet sich in Taiwan.

Drei Fertigungswerke unterhält GlobalFoundries aktuell in Singapur, zwei weitere in den USA und eines als Teil des "Silicon Saxony" in Dresden. Was die Prozesstechnologie des Unternehmens angeht, ist GlobalFoundries zwar weder mit TSMC noch mit Samsung, dem zweitgrößten Auftragsfertiger der Welt, konkurrenzfähig.

... schlägt technologische Konkurrenzfähigkeit

Im Falle einer Invasion Taiwans wäre das Unternehmen aber eines der wenigen, das überhaupt in nennenswerter Anzahl einigermaßen fortschrittliche Halbleiter herstellen könnte.

Zum Vergleich: Während die leistungsfähigsten Chips, die etwa in Apples iPhone oder in den KI-Beschleunigern von Nvidia zum Einsatz kommen, mit Strukturbreiten von 3 Nanometern gefertigt werden, ist der fortgeschrittenste Prozess von GlobalFoundries 12 Nanometer. Damit liegt das Unternehmen zweieinhalb Prozesstechnologien hinter der Konkurrenz zurück.

Nichtsdestotrotz wäre das Unternehmen aufgrund seines geographischen Fußabdrucks der größte Profiteur einer Invasion Taiwans. Diese Sicherheit ließ Anleger am Mittwoch darüber hinwegsehen, dass die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39 für dieses und 25 für das kommende Jahr alles andere als attraktiv bewertet ist.

Fazit: Politische Panik überzogen

Aus Furcht vor einer möglichen Invasion von Taiwan, dem Hot-Spot der globalen Halbleiterfertigung, fielen Chip-Aktien am Mittwoch wie ein Stein, nachdem sich Donald Trump, dem inzwischen große Siegchancen eingeräumt werden, kritisch gegenüber der Verteidigung der Insel ausgesprochen hat.

Davon konnte vor allem GlobalFoundries profitieren. Das Unternehmen ist zwar nicht zur Fertigung der aktuellsten Prozessorgenerationen in der Lage, verfügt aber über einen vergleichsweise sicheren, geographischen Fußabdruck.

Ob die Panik vom Mittwoch bestand hat, ist allerdings zu bezweifeln. Erstens haben politische Börsen bekanntermaßen kurze Beine. Und zweitens dürften Berater, sollte Trump wiedergewählt werden, dem Präsidenten einschärfen, wie groß die Bedeutung der taiwanischen Halbleiterstandorte für die Tech-Branche der USA tatsächlich ist und dass die Verteidigung der Insel gegen eine mögliche Invasion der Volksrepublik China jeden Cent wert ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

