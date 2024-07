Die Bundesregierung hat am 12. Juli den Verkauf ihrer verbleibenden Bitcoin-Bestände abgeschlossen. Die 50.000 Bitcoin, die im Januar vom Landeskriminalamt Sachsen im Rahmen der Ermittlungen gegen die illegale Film-Tauschbörse Movie2k.to beschlagnahmt wurden, wurden schrittweise verkauft. Die letzte Transaktion umfasste 3.846 Bitcoin im Wert von rund 62.604 US-Dollar pro Bitcoin und wurde an Unternehmen gesendet, die wahrscheinlich institutionelle Einlagen/OTC-Dienste anbieten. Bitcoin-Experte Roman Reher kritisierte die Verkäufe der deutschen Behörden als unerfahren, da sie sogar am amerikanischen Unabhängigkeitstag stattfanden, was zu fallenden Kursen führen könnte.

Trotz des Verkaufs bleibt der Druck auf den Markt bestehen, da ein Entschädigungsplan für Mt. Gox in Höhe von neun Milliarden US-Dollar bevorsteht. Die Börse Mt. Gox, die 2014 zusammenbrach, ist seit langem eine Quelle der Marktangst. Die Kryptowährung Bitcoin notierte zunächst so hoch wie seit drei Wochen nicht mehr, nachdem US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen wurde, was die Wahrscheinlichkeit seines Wahlsiegs erhöht.