Das Schweizer Pharmaunternehmen Roche hat einen bedeutenden Erfolg in der Forschung zur Bekämpfung von Fettleibigkeit verzeichnet. Der Kandidat CT-996, ein Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit, zeigte vielversprechende Ergebnisse in zwei Teilstudien der laufenden klinischen Phase-I-Studie. Das Medikament gehört zur Klasse der GLP-1-Medikamente und wurde aus dem Portfolio des US-Unternehmens Carmot übernommen. Die Behandlung mit CT-996 führte bei Teilnehmern mit Fettleibigkeit zu einem mittleren Gewichtsverlust von 6,1 Prozent im Vergleich zur Placebogruppe.

Dieser Erfolg kommt kurz nach der Veröffentlichung positiver Daten zu einem anderen Fettleibigkeitsmedikament von Roche, CT-388, was ebenfalls zu einem Kursanstieg führte. Die Investoren sind begeistert von den Fortschritten in der Fettleibigkeitsforschung des Unternehmens, was maßgeblich zur starken Performance der Roche-Aktie beiträgt. Innerhalb einer Woche hat die Aktie rund 13 Prozent an Wert gewonnen.

Die Roche-Aktie legte um rund 5 Prozent zu, nachdem der Erfolg von CT-996 bekannt gegeben wurde. Das Medikament gehört zur neuen Klasse der GLP-1-Medikamente und hat vielversprechende Ergebnisse in den klinischen Studien gezeigt. Die Behandlung mit CT-996 führte zu einem mittleren Gewichtsverlust von 6,1 Prozent bei Teilnehmern mit Fettleibigkeit und ohne Typ-2-Diabetes.

Die Investoren reagierten positiv auf die Fortschritte von Roche in der Fettleibigkeitsforschung, was sich in einem Anstieg des Aktienkurses widerspiegelte. Die Analysten und Investoren sind optimistisch hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Unternehmens aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse von CT-996 und CT-388.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 283,4EUR auf Lang & Schwarz (18. Juli 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.