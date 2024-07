Der Modehändler Hugo Boss musste nach einem schwachen zweiten Quartal seine Jahresprognose deutlich nach unten korrigieren, was zu einem Kurseinbruch von fast 10 Prozent führte. Der Umsatz und das operative Ergebnis litten unter der zurückhaltenden Kauflaune der Kunden und einem enttäuschenden Abschneiden in Asien. Die Prognose für das Jahr 2024 wurde auf einen Umsatzanstieg von nur noch 1 bis 4 Prozent und einen möglichen Rückgang des operativen Ergebnisses um bis zu 15 Prozent angepasst. Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2021.

Die anhaltenden Unsicherheiten im globalen makroökonomischen Umfeld belasten weiterhin die Geschäftsentwicklung von Hugo Boss. Besonders in wichtigen Märkten wie dem Vereinigten Königreich und China bleibt das Marktumfeld herausfordernd. Das Unternehmen strebt nun an, in der zweiten Jahreshälfte zu profitablem Wachstum zurückzukehren und Wertsteigerungen für die Aktionäre zu erzielen.

Die Aktie von Hugo Boss verlor am Dienstag weitere 10 Prozent und hat auf Jahressicht bereits 45 Prozent an Wert verloren. Die niedrigen Kurse sind die Folge der enttäuschenden Geschäftszahlen und der pessimistischen Prognoseanpassung. Analysten sehen die Aktie weiterhin unter Abwärtsdruck, auch wenn sie derzeit günstig bewertet ist.

Die ausführlichen Ergebnisse des zweiten Quartals sollen am 1. August 2024 veröffentlicht werden. Hugo Boss passt seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 an und rechnet mit einer Umsatzsteigerung von 1 bis 4 Prozent und einem möglichen Rückgang des operativen Ergebnisses um bis zu 15 Prozent. Die anhaltenden Herausforderungen im globalen Konsumklima belasten weiterhin die Geschäftsentwicklung des Modehändlers.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 37,53EUR auf Lang & Schwarz (18. Juli 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.