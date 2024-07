Seit dem Rekordhoch im November 2022 hat die Baywa-Aktie bereits 70 Prozent an Wert verloren. Die Analysten von Warburg Research und der Privatbank Metzler haben ihre Bewertung ausgesetzt. Die Einschaltung eines Sanierungsgutachters könnte sich negativ auf das Tagesgeschäft auswirken, beispielsweise durch einen vorzeitigen Verkauf von Solar Trade oder eine erschwerte Refinanzierung.

Die Baywa-Aktien sind aufgrund von Finanzproblemen des Agrarhandels- und Energiekonzerns stark eingebrochen. Das Unternehmen, das in Milliardenhöhe verschuldet ist, hat einen Sanierungsgutachter hinzugezogen, um die angespannte Finanzierungslage zu verbessern. Dies führte zu einem Kurseinbruch um ein Drittel auf den niedrigsten Stand seit 15 Jahren. Der ehemalige Vorstandschef Klaus Josef Lutz hatte auf Kredit expandiert und nun mit steigenden Zinsen zu kämpfen. Ein im September 2025 auslaufender Konsortialkredit rückt in den Fokus.

In dieser Woche verloren die Aktien fast 40 Prozent, nachdem das Sanierungsgutachten bekannt gegeben wurde. Die Experten von Warburg, Metzler und der DZ Bank haben ihre Bewertung ausgesetzt. Die Nettofinanzschulden belaufen sich auf 5,3 Milliarden Euro, was 6,2 Mal dem EBITDA entspricht. Ohne harte Sanierung ist die Baywa in der aktuellen Struktur nicht überlebensfähig. Minderheitsaktionäre und Gläubiger laufen Gefahr, dass ihre Anteile verwässert oder wertlos werden.

Die Lage des Unternehmens wird als dramatisch eingestuft, da es trotz niedriger Zinsen und einer geringen EBITDA-Marge von 2,5 Prozent vollständig verschuldet ist. Die Baywa steht vor einer harten Sanierung, um ihre Existenz zu sichern. Investitionen in das Unternehmen werden als riskant betrachtet, da es wie ein Besuch im Spielcasino ist, mit ungewissem Ausgang für die Aktionäre und Gläubiger.

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 13,87EUR auf Lang & Schwarz (18. Juli 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.