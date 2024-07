Die Aktien des Unternehmens reagierten positiv auf diese Nachricht und führten den Nebenwerteindex SDax mit einem Plus von 4,7 Prozent auf 46,58 Euro an. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Aktien einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Korrekturtrend seit Ende Juni anstreben.

Für das erste Halbjahr 2024 veröffentlichte Eckert & Ziegler vorläufige Zahlen, die einen Umsatz von 145,4 Millionen Euro, ein Ebit vor Sondereinflüssen von 32,5 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 18 Millionen Euro zeigen. Der Vorstand des Unternehmens hat die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben und erwartet nun ein Ebit vor Sondereinflüssen von rund 55 Millionen Euro.

Die vollständigen Zahlen für das erste Halbjahr sollen am 9. August 2024 veröffentlicht werden. Eckert & Ziegler SE ist im TecDAX gelistet und hat ihren Sitz in Berlin. Das Unternehmen ist im regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) notiert und im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und an der Tradegate Exchange gehandelt.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 46,32EUR auf Lang & Schwarz (18. Juli 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.