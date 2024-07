Die Lufthansa-Tochter Eurowings musste einen Flug von Berlin nach Manchester abbrechen, da in der Kabine ein undefinierbarer Geruch festgestellt wurde. Die Maschine landete sicher am Flughafen Berlin-Brandenburg, und die Passagiere wurden auf alternative Flüge umgebucht. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Passagiere und Crew.

Die Lufthansa-Aktien hatten zu Wochenbeginn weiterhin mit den Auswirkungen der zweiten Gewinnwarnung zu kämpfen. Nachdem sie vor dem Wochenende zwischenzeitlich auf ein Tief seit 2022 gefallen waren, konnten sie sich zunächst erholen, bevor sie am Montag erneut leicht nachgaben. Einige Experten haben inzwischen ihre Schätzungen weiter gekürzt, darunter auch Analysten von Stiefel, DZ Bank und LBBW. Die Probleme des Unternehmens seien komplex, so Analyst Johannes Braun, der zum Verkauf rät. Die Gewinnschätzungen für das laufende und kommende Jahr seien massiv gesunken.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing betonte bei einem Besuch der Elbe Flugzeugwerke in Dresden die Bedeutung von Weltoffenheit für die Wirtschaft. Unternehmen seien auf internationale Vernetzung angewiesen, um Arbeitsplätze zu sichern. Er sprach sich auch für eine Dekarbonisierung des Luftverkehrs aus und betonte die Notwendigkeit von internationalen Kooperationen.

Das Bankhaus Metzler senkte das Kursziel für Lufthansa von 7,20 auf 5,70 Euro und beließ die Einstufung auf "Hold". Die Investmentbank Stifel stufte die Aktie von "Hold" auf "Sell" herab und senkte das Kursziel auf 4,50 Euro. Analysten erwarten eine anhaltende Schwäche im zweiten Halbjahr und sehen die Konsensschätzungen für die kommenden Jahre unter Druck.

Einige Anleger sehen trotz der aktuellen Probleme Potenzial in der Lufthansa-Aktie. Sie betonen die Möglichkeit eines erfolgreichen Turnarounds und die Systemrelevanz des Unternehmens. Ein langfristiger Wiederaufstieg in den DAX könnte eine attraktive Perspektive sein, vorausgesetzt, dass das Unternehmen die richtigen Maßnahmen ergreift. Wer jedoch nicht an eine Erholung glaubt, kann seine Position jederzeit verkaufen und anders investieren.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 5,842EUR auf Lang & Schwarz (18. Juli 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.