Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 84,06 US-Dollar kostete, was 79 Cent weniger als am Montag war. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate fiel um 92 Cent auf 80,99 Dollar. Die Preise wurden vor allem durch Sorgen um die chinesische Wirtschaft belastet, da enttäuschende Daten die Nachfrage nach Rohöl dämpften. Zudem wirkten sich die Kursgewinne des US-Dollars negativ auf die Ölpreise aus, da ein stärkerer Dollar Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen verteuert.

Am Montag fielen die Ölpreise leicht, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 84,85 US-Dollar kostete, was 18 Cent weniger als am Freitag war. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate fiel um 25 Cent auf 81,96 Dollar. Die Preisausschläge waren begrenzt, und das gescheiterte Attentat auf US-Präsident Donald Trump hatte keine nachhaltigen Auswirkungen auf den Ölmarkt. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China belasteten die Preise etwas, da die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal schwächer expandierte als erwartet.