Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat aufgrund der schwachen Marktentwicklung in China den Buchwert seines Gemeinschaftsunternehmens BFDA komplett abgeschrieben. Dies führte zu einer nicht zahlungswirksamen Ergebnisbelastung von 120 Millionen Euro, was die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts im zweiten Quartal von 10,2 auf 9,3 Prozent drückte. Die veröffentlichten Eckdaten lagen insgesamt unter den Erwartungen, mit einem konzernweiten Ebit von 1,076 Milliarden Euro und einem bereinigten Ebit im Industriegeschäft von 1,156 Milliarden Euro. Der Ausblick für das Gesamtjahr wird derzeit überprüft.

Die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 zeigen, dass die Segmente Trucks North America und Daimler Buses die Markterwartungen übertroffen haben, während die Segmente Mercedes-Benz und Financial Services unter den Erwartungen lagen. Die Abschreibung in China belastete das Ergebnis, während das Geschäft in Nordamerika weiterhin gut lief.