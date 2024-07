Die Federal Reserve wird voraussichtlich im September die Zinssätze senken, da der Markt dies mit einer Wahrscheinlichkeit von 92 Prozent erwartet. Fed-Chef Jerome Powell hat klargestellt, dass die Zinswende in den USA bevorsteht, unabhängig davon, ob die Inflation die Zwei-Prozent-Marke erreicht. Die Wall Street erlebt eine Rotation, bei der der Dow Jones und der Russel 2000 die Führung übernehmen, da kapitalintensive Unternehmen von sinkenden Zinsen profitieren. Die Technologieaktien, die bisher die Performance dominierten, verlieren etwas an Schwung, da vor allem Unternehmen aus dem Dow Jones positive Quartalszahlen melden. An der Frankfurter Börse orientieren sich die Anleger weiterhin an den US-Indizes, obwohl diese ihren üblichen Gleichlauf verloren haben. Die Trends im DAX sind kurz, da Anleger Gewinne schnell mitnehmen und nicht auf große Bewegungen warten. Die Berichtssaison in Deutschland beginnt erst in ein paar Wochen, daher bleibt die Orientierung an den US-Indizes bestehen. Die Börsen reagieren positiv auf die Nominierung von Ex-Präsident Donald Trump als Kandidaten der Republikaner für die Wahl im November 2024. Trumps Attentat wird als förderlich für seine Chancen im Wahlkampf angesehen, was zu einem "Trump-Trade" an den Börsen führt. Die Technologiewerte stagnieren, während der Dow Jones stark zulegt. Die mögliche Wahl von Trump könnte zu Kartellverfahren gegen Big Tech-Unternehmen führen, was die Kurse beeinflussen könnte. Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien könnten unter einer zweiten Amtszeit von Trump leiden. Höhere Zölle könnten den Inflationsdruck erhöhen, was zu steigenden Renditen am Anleihemarkt führt. Die Renditen tendieren jedoch bereits wieder abwärts. Der ehemalige Chefbuchhalter von Wirecard wird sich erstmals zu den Anklagevorwürfen äußern, wobei ein umfassendes Geständnis zu einem Deal mit sechs bis acht Jahren Haft führen könnte. Der Prozess gegen die Angeklagten, die eine kriminelle Betrügerbande gebildet haben sollen, läuft seit eineinhalb Jahren.

