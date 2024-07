Die Aktien von Aixtron konnten am Dienstag mit Kursgewinnen ihren positiven Trend fortsetzen. Sie stiegen um 3,72 Prozent auf 22,01 Euro und waren damit Spitzenreiter im MDax. Dieser Anstieg folgte auf einen Folgeauftrag des Halbleiterunternehmens Nexperia. Nexperia plant gemeinsam mit Aixtron die Produktion von Siliziumkarbid- (SiC) und Galliumnitrid-Leistungsbauelementen (GaN) auszubauen.

Ein Händler kommentierte, dass dies die verbesserte Dynamik bei Aixtron im SiC-Bereich unterstreicht und möglicherweise den Tiefpunkt überwunden hat. Wenn sich die erwartete solide Auftragsentwicklung in diesem Jahr fortsetzt, könnte dies die Aixtron-Aktie weiter antreiben. Der Händler wies darauf hin, dass die Aktie derzeit mit einem Abschlag von bis zu 60 Prozent im Vergleich zu anderen Sektorwerten gehandelt wird, was in den letzten 15 Jahren nicht der Fall war.