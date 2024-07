Die Wirtschaftsredaktion von GBC AG hat eine Analyse zur Advanced Blockchain AG veröffentlicht und empfiehlt den Kauf der Aktien mit einem Kursziel von 17,64 EUR bis zum 31.12.2025. Obwohl bisher nur der Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2023 vorliegt, zeigt sich ein erhebliches Upside-Potenzial auf Konzernebene in Bezug auf die Portfoliobewertung. Das Unternehmen konnte seine Umsatzerlöse nahezu verdoppeln, bleibt jedoch aufgrund des niedrigen absoluten Umsatzniveaus herausfordernd. Die Ergebnisentwicklung zeigt eine Verschlechterung des EBITDA, hauptsächlich aufgrund geringerer sonstiger betrieblicher Erträge. Trotz eines Rückgangs des Eigenkapitals bleibt das Unternehmen gut aufgestellt, insbesondere durch Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 11,31 Mio. EUR.

Für das Geschäftsjahr 2024 plant die Advanced Blockchain AG nachhaltiges Wachstum, Diversifizierung der Einnahmequellen und verstärkte Aktivitäten in der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Neubewertung der Top-10-Beteiligungen zeigt eine signifikante Steigerung des Portfoliowerts um 45 % auf 57,5 Mio. EUR. Der geschätzte Gesamtwert des Portfolios beträgt rund 105 Mio. EUR, was einem Nettovermögenswert von etwa 103 Mio. EUR entspricht. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Advanced Blockchain AG liegt bei etwa 15,18 Mio. EUR, was im Vergleich zum fairen Wert eine deutliche Unterbewertung darstellt. Aufgrund des beträchtlichen Upside-Potenzials wird das Rating "Kaufen" vergeben.

Die vollständige Analyse kann auf der Website von GBC AG heruntergeladen werden. Mögliche Interessenkonflikte werden offengelegt, und die Verantwortung für den Inhalt der Analyse liegt allein beim Herausgeber. Es handelt sich nicht um Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Die Advanced Blockchain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 3,71EUR auf Lang & Schwarz (18. Juli 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.