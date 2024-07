Die Nordex Group hat die weltweit erste Turbine des Typs N175/6.X im Bürgerwindpark Janneby in Schleswig-Holstein errichtet. Mit einer überstrichenen Rotorfläche von 24.053 Quadratmetern und einer Nennleistung von bis zu 6,8 MW ist die N175/6.X die leistungsstärkste Nordex-Anlage für Mittel- und Schwachwind-Standorte. Die einteiligen Rotorblätter sind etwa 86 Meter lang und tragen maßgeblich zur hohen Leistungsfähigkeit bei niedrigen Windgeschwindigkeiten bei. CEO José Luis Blanco bezeichnet die Errichtung der N175/6.X als wichtigen Meilenstein für Nordex und betont die Verwendung bewährter Technologie der Delta4000 Plattform.

Die Turbine wird in den folgenden Monaten umfangreichen Tests unterzogen, um die Leistungs- und Schallvermessungen sowie die Validierung der mechanischen Lasten für die IEC-Typenzertifizierung durchzuführen. Eine zweite N175/6.X soll im Spätherbst 2024 in Mecklenburg-Vorpommern errichtet werden. Nordex hat in der Vergangenheit insgesamt rund 51 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter und konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der Klassen 4 bis 6 MW+.