Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat mit seinem Medikament Nubeqa einen Studienerfolg im Kampf gegen Prostatakrebs erzielt. Der Wirkstoff Darolutamid erreichte den primären Endpunkt in der abschließenden klinischen Studie (Phase-III) Aranote bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs. Das Mittel in Kombination mit einer Hormontherapie verlängerte das radiologische progressionsfreie Überleben im Vergleich zu Placebo signifikant. Analysten sehen in diesem Erfolg keine große Überraschung und die Bayer-Aktien blieben weitgehend unverändert.

Die Analystin Emily Field von Barclays erklärte bereits im Juni, dass der Erfolg dieser Studie die Patientenpopulation erweitern würde, da Metastasen häufig auftreten. Ärzte haben bereits begonnen, das Medikament off-label zu verschreiben, was bedeutet, dass es für andere Krankheitsbilder oder in anderen Dosierungen verwendet wird als zugelassen. Nubeqa ist bereits in vielen Ländern zur Behandlung von Patienten mit verschiedenen Formen von Prostatakrebs zugelassen.