Der Kurs des Euro hat am Mittwoch deutlich angezogen und erreichte den höchsten Stand seit Mitte März. Dieser Anstieg setzt die Aufwärtsbewegung seit Ende Juni fort. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0902 Dollar festgesetzt. Die US-Währung ist seit Wochen unter Druck, da die Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA besteht. Die EZB wird voraussichtlich bei ihrer Sitzung am Donnerstag die Zinsen nicht ändern. Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni abgeschwächt, aber die Kerninflation bleibt auf einem erhöhten Niveau. Die Geldpolitik in den USA und der Eurozone spricht für einen stärkeren Euro und einen schwächeren Dollar. Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild für den Euro ebenfalls verbessert, da der Kurs über wichtige Widerstände gestiegen ist. Insgesamt deuten viele Faktoren auf einen weiterhin starken Euro hin.

Am selben Tag zog der Euro nach starken US-Konjunkturdaten weiter an und erreichte den höchsten Stand seit Mitte März. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0934 Dollar festgesetzt. Die EZB wird voraussichtlich die Zinsen nicht ändern, da die Inflation in der Eurozone hoch bleibt. Die Schwäche des Dollars gegenüber anderen Währungen hält aufgrund der Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA an. Konjunkturdaten aus den USA fielen stärker als erwartet aus, spielten aber am Devisenmarkt keine große Rolle. Die Experten erwarten weiterhin einen stärkeren Euro und einen schwächeren Dollar.

Am Montag stützte das Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump den US-Dollar gegenüber vielen anderen Währungen. Die Anleger am Devisenmarkt setzen darauf, dass eine Rückkehr von Trump ins Weiße Haus höhere Zölle mit sich bringen wird, was dem Dollar zugutekommen sollte. Die politischen Ereignisse in den USA und die EZB-Ratssitzung stehen im Fokus der Anleger. Der Euro fiel vorübergehend nach starken US-Konjunkturdaten, erholte sich jedoch schnell. Die Konjunkturerwartungen in Deutschland trübten sich im Juli ein, hatten aber keinen Einfluss auf den Euro.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 1,094USD auf Forex (18. Juli 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.