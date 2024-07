Bundesregierung investiert 4,6 Mrd. Euro in Wasserstoffprojekte - RWE sichert sich Lizenz für Windpark in Australien Die Bundesregierung investiert 4,6 Milliarden Euro in zukunftsweisende Wasserstoffprojekte, um grünen Wasserstoff zu erzeugen, zu speichern und zu transportieren. Dies soll zur Dekarbonisierung der Industrie und des Energiesektors beitragen und …