Der französisch-italienische Brillenkonzern EssilorLuxottica hat angekündigt, die Streetwear-Marke Supreme von der VF Corp zu übernehmen. Der Kaufpreis beträgt 1,5 Milliarden US-Dollar, was etwa 1,4 Milliarden Euro entspricht. Mit dieser Akquisition erweitert EssilorLuxottica sein Portfolio um ein weiteres Lifestyle-Label, das bereits für Kooperationen mit Luxusmarken wie Louis Vuitton und The North Face bekannt ist. Die Aktie des Brillenkonzerns fiel nach der Ankündigung um mehr als fünf Prozent.

Die Übernahme von Supreme und die Beteiligung an Heidelberg Engineering zeigen die Expansionsstrategie von EssilorLuxottica, die darauf abzielt, das Unternehmen in neuen Marktsegmenten zu positionieren und das Produktangebot zu diversifizieren. Trotzdem reagierten die Anleger skeptisch auf die Nachricht, was sich in einem Kursrückgang der Aktie widerspiegelte.

Insgesamt ist die Übernahme von Supreme und die Beteiligung an Heidelberg Engineering ein wichtiger Schritt für EssilorLuxottica, um seine Marktposition zu stärken und sein Geschäftsfeld zu erweitern. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Integration der neuen Marken in das bestehende Portfolio des Brillenkonzerns entwickeln wird und welche langfristigen Auswirkungen diese Akquisitionen auf das Unternehmen haben werden.

