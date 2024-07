Der Aktienkurs von Douglas, der seit dem Börsengang im März gelitten hat, konnte mit einem Plus von 5,8 Prozent auf 18,32 Euro an den Stabilisierungsversuch der vergangenen Tage anknüpfen. Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 7,3 Prozent, wobei sowohl das Filial- als auch das Online-Geschäft zum Wachstum beitrugen. Für das Dreivierteljahr ergibt sich insgesamt ein Umsatzwachstum von 8,7 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro.

Douglas konzentriert sich verstärkt auf das Kerngeschäft Premium-Kosmetik und hat am 16. Juli den Verkaufsvertrag für die Online-Apotheke Disapo mit MYA Health unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende Juli erwartet. Durch den Verkauf will Douglas seine Profitabilität steigern.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach den vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty verwies auf die angehobenen Geschäftsjahresziele und den Verkauf der Online-Apotheke Disapo. Douglas sei auf gutem Weg, das mittelfristige Ziel einer bereinigten operativen Gewinnmarge von rund 18,5 Prozent zu erreichen.

Die DOUGLAS Group hebt ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 an und verkauft die Online-Apotheke Disapo an MYA Health. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes drittes Quartal und eine positive Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres. Der Fokus liegt auf dem Kerngeschäft Premium-Beauty, während der Verkauf von Disapo zur Steigerung der Profitabilität beitragen soll. Die vollständigen Finanzzahlen werden am 14. August veröffentlicht.

