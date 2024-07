Die Privatbank Berenberg habe ebenfalls das Kursziel für SAF-Holland angehoben, von 24 auf 25 Euro, und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen verwies auf eine Informationsveranstaltung Ende Juni in London, bei der der Zulieferer sein Jahresziel für die operative Profitabilität angehoben habe. Sie betonte, dass das Unternehmen seine defensiven Stärken ausspiele und dank seines robusten Ersatzteilgeschäfts und eines strikten Kostenmanagements gut für eine Normalisierung des Lkw- und Trailermarkts gerüstet sei.

Die Wirtschaftsredaktion berichtet, dass Deutsche Bank Research das Kursziel für SAF-Holland vor Quartalszahlen von 20 auf 22 Euro angehoben hat und die Einstufung auf "Hold" belassen hat. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe sich frühzeitig auf niedrigere Volumina eingestellt und Anpassungen in der Produktion vorgenommen. Zudem würden Synergien mit der übernommenen Haldex hinzukommen.

Insgesamt zeigen die Analysten von Deutsche Bank Research und Berenberg ein positives Bild von SAF-Holland. Beide Banken haben ihre Kursziele angehoben und sehen Potenzial für weiteres Wachstum. SAF-Holland habe frühzeitig auf die Herausforderungen des Marktes reagiert und könne dank seiner Stärken im Ersatzteilgeschäft und im Kostenmanagement die Normalisierung des Marktes bewältigen.

Die Anleger können also weiterhin auf eine positive Entwicklung des Nutzfahrzeugzulieferers hoffen. Die Analysten raten dazu, die Aktie im Auge zu behalten und möglicherweise in Erwägung zu ziehen, sie zu kaufen. Es bleibt abzuwarten, wie sich SAF-Holland in den kommenden Quartalen entwickeln wird und ob das Unternehmen seine Ziele weiterhin erfolgreich umsetzen kann.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 19,04EUR auf Lang & Schwarz (18. Juli 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.