WELL Health hat seinen neuen KI-gestützten Co-Piloten für Kardiologen auf den Markt gebracht, der Kardiologen bei der besseren Ermittlung von Patienten mit hohem Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen unterstützen soll. Die Technologie basiert auf der Zusammenarbeit mit HEALWELL AI, einem Marktführer im Bereich der KI-gestützten Krankheitsdiagnose. Der Co-Pilot wird in den Diagnosezentren von WELL eingesetzt, die Kanadas größte Gruppe für Kardiologie und medizinische Diagnostik sind.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache, und die Früherkennung spielt eine entscheidende Rolle. Die Technologie von HEALWELL AI wird dazu beitragen, die Forschung und Entwicklung im Bereich der Biowissenschaften im Zusammenhang mit kardiovaskulären Erkrankungen voranzutreiben. Der Co-Pilot für Kardiologen soll eine wertvolle Hilfestellung bei der Früherkennung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bieten.