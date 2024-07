Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben in den letzten Tagen zugelegt, wobei der Euro-Bund-Future am Dienstag um 0,34 Prozent auf 132,32 Punkte stieg. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,44 Prozent. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten in Europa unterstützte die Anleihen, da eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump nach dem Attentat die Unsicherheit erhöhte. Die Experten der Commerzbank betonten, dass fiskalische Bedenken an erster Stelle stehen, da es unwahrscheinlich ist, dass Trump sich auf die Haushaltskonsolidierung konzentrieren wird.

Am Montag stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen ebenfalls, wobei der Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 131,97 Punkte stieg und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,47 Prozent fiel. Die moderaten Gewinne wurden mit der etwas eingetrübten Stimmung an den Finanzmärkten begründet, da am Frankfurter Aktienmarkt die Anschlusskäufe fehlten. Das Attentat auf Donald Trump am Samstag führte zu Spekulationen über seine Chancen auf die US-Präsidentschaft und mögliche Auswirkungen auf die Wirtschaft.