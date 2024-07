Der Wiener Aktienmarkt verzeichnete am Mittwoch leichte Rückgänge, wobei der ATX um 0,23 Prozent auf 3.674,86 Punkte fiel. Dies war der dritte Verlusttag in Folge für den Leitindex. Auch an den europäischen Börsen gab es überwiegend Kursverluste, während die Anleger vor der anstehenden EZB-Leitzinsentscheidung zurückhaltend blieben. Telekom Austria und EuroTeleSites standen im Fokus, wobei Telekom Austria einen Umsatzanstieg verzeichnete, aber das Periodenergebnis sank. Die Aktien schlossen dennoch leicht im Plus. EuroTeleSites steigerte ebenfalls Umsatz und Betriebsergebnis, jedoch reagierten die Aktien mit einem leichten Minus. Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel für die Erste Group, während die Baader Bank ihre Kaufempfehlung für Andritz bestätigte. Raiffeisen Bank International, Verbund und Voestalpine verzeichneten Kursgewinne, während AT&S und FACC Verluste hinnehmen mussten. Die Inflation in Österreich sank im Juni auf 3,0 Prozent, der niedrigste Wert seit Juli 2021.

Am Montag verzeichnete der Wiener Aktienmarkt nach drei Gewinntagen in Folge einen Rückgang, wobei der ATX um 0,59 Prozent auf 3.684,49 Punkte fiel. Die US-Leitindizes legten weiter zu, was den heimischen Markt nicht stützte. Die Marktakteure befassten sich mit dem Attentat auf Ex-Präsident Donald Trump und den Auswirkungen auf den US-Wahlkampf. Konjunkturdaten spielten eine untergeordnete Rolle. Finanzaktien profitierten vorübergehend von guten Quartalsergebnissen der US-Investmentbank Goldman Sachs. Industriewerte und Versorger verzeichneten Verluste, während Palfinger-Aktien nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank stiegen. Im Telekomsektor legten Telekom Austria und EuroTeleSites zu, während Austriacard den Spitzenplatz im prime market eroberte.

Am Dienstag schloss die Wiener Börse mit wenig Veränderung, wobei der ATX um 0,03 Prozent auf 3.683,25 Punkte fiel. Das europäische Umfeld zeigte ebenfalls negative Vorzeichen. Sorgen über eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump und enttäuschende ZEW-Daten aus Deutschland belasteten die Märkte. Die Umsätze des US-Einzelhandels entwickelten sich besser als erwartet, während die US-Importpreise stagnierten. Die slowenische Bankengruppe NLB erhöhte ihr Angebot für die Addiko Bank, was zu einem Anstieg der Addiko Bank Aktien führte. Ergebnisse von Telekom Austria und EuroTeleSites standen noch aus. Flughafen Wien Aktien stiegen, während Voestalpine und OMV Verluste verzeichneten.

Der ATX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 3.641PKT auf TTMzero (17. Juli 2024, 21:59 Uhr) gehandelt.